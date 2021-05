Lässt der Bund das Land bei den Impfstoff-Lieferungen hängen? Bundesgesundheitsminister Spahn will sich den Vorwurf nicht gefallen lassen und moniert die Aufhebung der Priorisierung in Baden-Württemberg.

Im Streit um die Verteilung von Corona-Impfstoff hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Kritik seines baden-württembergischen Amtskollegen Manfred Lucha (Grüne) zurückgewiesen. Die Impfstoffe würden so wie vereinbart auf die Länder aufgeteilt, sagte Spahn den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" (Samstagsausgabe).

Die Lieferpläne seien von seinem Ministerium zu keinem Zeitpunkt zu Lasten der Länder geändert worden. "Wie viel davon wann an welches Impfzentrum im Land geht, das entscheidet ganz allein Stuttgart", so Spahn. Auch gebe es nach seinen Informationen durchaus noch Impfstoff in Baden-Württemberg, der noch nicht den Weg zu Patienten gefunden habe, etwa von Johnson & Johnson oder Moderna.

Spahn: "Wer Priorisierung vorzeitig aufhebt, muss mit den Folgen umgehen"

Lucha hatte sich wegen des Mangels von Corona-Impfstoff in Baden-Württemberg in einem Brief an Spahn gewandt und kritisiert: "Leider halten die Impfstofflieferungen des Bundes nicht so mit, wie wir das brauchen."

Spahn bemängelte im Gespräch mit den Zeitungen zudem, dass Lucha unabgestimmt die Priorisierungen für Impfstoffe bei den Hausärzten ganz aufgehoben habe. Wer die Priorisierung vorzeitig aufhebe, müsse auch mit den Folgen umgehen. "Dass in Baden-Württemberg momentan ganz viele Impfwillige vergeblich in Arztpraxen anrufen, hängt damit zusammen. Dafür kann man dann nicht die Bundesregierung verantwortlich machen", so Spahn in dem Interview.

Impfzentren brauchen mehr Impfstoff - Arztpraxen überrannt

Am Dienstag hatte Luchas Ministerium erneut einen anhaltenden Mangel an Impfstoff beklagt. Die Impfzentren im Land würden deshalb immer noch nicht unter Volllast laufen. Die Kassenärztliche Vereinigung in Baden-Württemberg hatte zudem am Mittwoch dazu aufgerufen, zumindest in der laufenden Woche nicht mehr wegen Terminen für eine Corona-Impfung in Hausarztpraxen anzurufen. Aktuell stehe kein Impfstoff für Erstimpfungen zur Verfügung. "Rufen Sie daher bitte für Impftermine nicht in den Arztpraxen an, Sie blockieren die Telefonleitungen", hieß es.

Die Landesregierung hatte die Priorisierung für alle Impfstoffe in Hausarztpraxen am Montag aufgehoben - anders als viele andere Bundesländer. Um die Praxen zu entlasten, soll jetzt eine neue Internetplattform Ärztinnen und Ärzte und Impfwillige zusammenbringen.

13,2 Prozent in Baden-Württemberg vollständig geimpft

In Baden-Württemberg sind aktuell (Stand: Freitag, 8 Uhr) mehr als 4,2 Millionen Menschen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Das entspricht einer Quote von 38,5 Prozent, bundesweit sind es rund 39,3 Prozent. Die Impfquote der vollständig gegen das Virus geimpften Menschen liegt in Baden-Württemberg mit 13,2 Prozent (rund 1,44 Millionen Menschen) leicht über dem Bundesschnitt (13,1 Prozent).

Land will verstärkt in sozialen Brennpunkten impfen

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium teilte am Freitag mit, gemeinsam mit den Kommunen nun auch stärker in sozialen Brennpunkten impfen zu wollen. Insbesondere Menschen, die sich kleine Wohnungen teilten, nicht im Homeoffice arbeiten könnten oder in irgendeiner Form sozial benachteiligt sind, seien seltener geimpft als der Bevölkerungsdurchschnitt. Dazu sollen die mobilen Impfteams zum Einsatz kommen, für die zunächst auch ein Großteil des Johnson & Johnson-Impfstoffs vorgesehen ist. Der Impfstoff eignet sich deshalb besonders gut für aufsuchende Impfungen, weil nur eine Impfung und damit nur ein Besuch vor Ort notwendig ist.