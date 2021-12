Corona-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren - Lieferungen kommen in BW an

Der erste Corona-Impfstoff für Kinder soll am Montag in Baden-Württemberg ankommen. Laut einer RKI-Umfrage wollen etwa 40 Prozent aller Eltern ihre Kinder impfen lassen.

Die Kinderimpfungen mit einem Corona-Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige sollen an diesem Montag in Baden-Württemberg und ganz Deutschland anlaufen. Nach Angaben des baden-württembergischen Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) erhält das Land ab dieser Woche bis Jahresende rund 300.000 Dosen des Impfstoffs für Kinder. Eine weitere Lieferung soll im Januar folgen. Den Beginn der Impfungen erwartet das Ministerium ab Mittwoch. Es könne durchaus zwei Tage dauern, bis der Impfstoff in den Praxen angekommen sei, teilte eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage mit.

Für Kinder dieser Altersklasse wird ein niedriger dosiertes und anders abgefülltes Präparat im Vergleich zum herkömmlichen Biontech/Pfizer-Impfstoff verwendet. Von dem mRNA-Vakzin sollen laut Stiko zwei Dosen im Abstand von drei bis sechs Wochen gegeben werden. Für jüngere Kinder gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff.

Das Landesgesundheitsministerium sieht für die Impfungen zunächst vor allem die Kinderarztpraxen am Zug. Diese kennen ihre Patientinnen und Patienten am besten und wüssten, welche Kinder prioritär geimpft werden sollten, hieß es. Neben den Praxen soll es auch Impfaktionen der Stadt- und Landkreise sowie in Kliniken geben. Konzepte für spezielle Angebote für Kinder und deren Eltern gibt es den Angaben zufolge etwa im Rems-Murr-Kreis und in Tübingen.

Wie viele Eltern lassen ihre Kinder impfen?

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen für Kinder ist für das Ministerium demnach schwer abzuschätzen. Laut Statistischem Landesamt gibt es in Baden-Württemberg rund 612.000 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. "Inwieweit sich der Bedarf an Impfstoff mit dieser Zahl deckt, wird abzuwarten sein", teilte das Ministerium mit. Nach aktuellen Untersuchungen des Robert Koch-Instituts wollten etwa 40 Prozent aller Eltern ihre Kinder zwischen fünf und elf Jahren impfen lassen.

Bundesweit rund zwei Millionen Dosen des Impfstoffes für Kinder

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag werden bundesweit mehr als 2,2 Millionen Dosen des Kinderimpfstoffs an die pharmazeutischen Großhandlungen verteilt. Zusätzlich gebe es noch Länderkontingente, die zur Verfügung gestellt werden. Arztpraxen bestellen die Impfstoffe über die Apotheken.

Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung, die sich auf das Ministerium berief, haben die Praxen für diese Woche rund 800.000 Dosen angefordert. Diese würden ab heute bis spätestens Mittwoch komplett ausgeliefert.

STIKO-Empfehlung für Kinder mit Risiko für schweren Verlauf

Die Ständige Impfkommission (STIKO) hatte vergangene Woche eine Empfehlung für die Impfung von Kindern von fünf bis elf Jahren ausgesprochen. Hierbei handelt es sich noch nicht um eine finale Entscheidung, es läuft wie üblich nun noch ein Abstimmungsverfahren mit Fachgesellschaften und Ländern.

Demnach sollen vor allem Kinder geimpft werden, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf oder Angehörige mit hohem Risiko haben. Außerdem können Eltern nach individueller Aufklärung auch ihre gesunden Kinder impfen lassen. Bei Kindern ohne Vorerkrankung gebe es diesbezüglich nur ein geringes Risiko, während die Gefahr seltener Nebenwirkungen der Impfung aufgrund der eingeschränkten Datenlage derzeit nicht eingeschätzt werden könne, hieß es zur Begründung von der STIKO. Die Empfehlung gilt dann für Kinder ab fünf Jahren. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hatte die STIKO-Empfehlung vergangene Woche begrüßt.

STIKO-Chef Thomas Mertens hatte sich noch Anfang Dezember gegen eine Impfung für Kinder positioniert. In einem Podcast der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hatte der Ulmer Virologe gesagt, er würde sein eigenes sieben Jahre altes Kind aufgrund fehlender Daten derzeit nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Mittlerweile hat Mertens jedoch eingeräumt, mit seiner persönlichen Aussage zur Ablehnung einer Kinderimpfung gegen Corona einen Fehler gemacht zu haben.

Kinder-Impfaktion in Baiersbronn mit Vakzin für Erwachsene

Die Bereitschaft vieler Eltern, Kinder impfen zu lassen, zeigte sich am Sonntag in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt). Dort wurden am Sonntag bei einer Impfaktion etwa 250 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren geimpft - allerdings mit dem Impfstoff für Erwachsene in einer geringeren Dosierung. Der Andrang sei groß gewesen, berichten die Baiersbronner Ärztinnen und Ärzte. Für die Aktion seien Familien aus ganz Deutschland angereist. Auch anderorts gab es in Baden-Württemberg am Wochenende große Impfaktionen mit tausenden Impfwilligen, jedoch nicht speziell für Kinder.