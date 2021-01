Seit heute 8 Uhr vergeben auch Kreisimpfzentren im Land Termine für Corona-Impfungen. Anmeldeberechtigt sind Menschen über 80 und Pflegekräfte. Doch bei der Terminvergabe hakte es.

Termine gibt es entweder über die zentrale Telefonnummer 116 117 oder im Internet unter impfterminservice.de. Anfangs wird es aber nur wenige Termine geben, weil die Kreise zunächst nur je 1.000 Impfdosen bekommen. Allerdings zeichnen sich schon zum Start der Terminvergabe Probleme ab: So war es etwa im Kreis Waldshut und Kreis Ludwigsburg am Morgen nicht möglich, Impftermine zu buchen.

Die rund 50 Kreisimpfzentren in Baden-Württemberg sollen am Freitag (22. Januar) in Ergänzung der zehn zentralen Impfzentren (ZIZ) im Land an den Start gehen. Nur das Kreisimpfzentrum in Singen hat aufgrund eines technischen Fehlers bereits am vergangenen Freitag (15. Januar) mit dem Impfen begonnen. Ursprünglich sollten zu diesem Termin alle Kreisimpfzentren starten, was mangels Impfstoff jedoch verschoben wurde.

Server und Hotlines zur Impf-Terminvergabe überlastet

Im Kreis Lörrach hatte es beim Start der Anmeldungen für die Corona-Impfungen heute morgen ebenfalls Probleme gegeben. Aus dem zuständigen Landratsamt hieß es, die Server der Computer seien wegen des Ansturms von Interessenten überlastet gewesen. Deshalb wurde man online für die Terminvergabe auf die Hotline verweisen. Telefonisch war dann aber kein Durchkommen.

Später funktionierte die Internetseite zwar wieder. Impf-Interessten wurden aufgefordert, einen Code einzugeben, den sie gemailt bekommen sollten. Die Mails kamen allerdings nicht an. Vielerorts entstehen jetzt Initiativen, die den über 80-Jährigen die schwierige Terminsuche abnehmen wollen.

Übersicht der Kreisimpfzentren im Land

An den zentralen Impfzentren in Freiburg, Offenburg, Ulm, Karlsruhe, Stuttgart, Heidelberg, Tübingen, Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) und Mannheim wird bereits geimpft. In Stuttgart gibt es zwei davon. Hier eine Übersicht der Kreisimpfzentren unterteilt in die jeweiligen Regierungsbezirke:

Regierungsbezirk Karlsruhe

Stadt Baden-Baden: Im Kurhaus

Kreis Rastatt: Schwarzwaldhalle in Bühl

Neckar-Odenwald-Kreis: Obertorzentrum in Mosbach

Rhein-Neckar-Kreis: "Parsa"-Halle in Sinsheim und 3-Glocken-Center in Weinheim

Kreis Calw: DEKRA-Hotel Wart in Altensteig

Enzkreis: Appenberg-Halle in Mönsheim

Kreis Karlsruhe: EGO Halle 4 in Sulzfeld und im Praktiker-Baumarkt in Bruchsal

Kreis Freudenstadt: Riedsteighalle in Dornstetten

Stadt Pforzheim: Eissporthalle in Pforzheim

Stadtkreis Heidelberg: Gesellschaftshaus Pfaffengrund in Heidelberg

Stadtkreis Karlsruhe: Kongresszentrum Schwarzwaldhalle in Karlsruhe

Regierungsbezirk Stuttgart

Kreis Böblingen: Messehalle in Sindelfingen

Kreis Esslingen: Messe Stuttgart in Leinfelden-Echterdingen und Gewerbegebäude Zeppelinstraße in Esslingen

Kreis Ludwigsburg: MM Studio in Ludwigsburg (Doppelstandort)

Kreis Heidenheim: Congress Centrum in Heidenheim

Ostalbkreis: Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen

Main-Tauber-Kreis: Berufliches Schulzentrum in Bad Mergentheim

Stadt Heilbronn: Stauwehrhalle Horkheim (Bisher Messehalle Intersport Red-Blue)

Kreis Heilbronn: Tiefenbachhalle in Ilsfeld

Kreis Göppingen: Werfthalle in Göppingen

Hohenlohekreis: Hohenlohe-Sporthalle in Öhringen

Rems-Murr-Kreis: Rundsporthalle in Waiblingen

Kreis Schwäbisch Hall: Halle in Wolpertshausen

Stadtkreis Stuttgart: Liederhalle (Doppelstandort) (auch ZIZ)

Regierungsbezirk Tübingen

Alb-Donau-Kreis: Alb-Donau-Center in Ehingen

Kreis Reutlingen: Kreuzeiche-Stadion in Reutlingen, Tribünengebäude

Kreis Ravensburg: Oberschwabenhalle in Ravensburg

Kreis Tübingen: Paul-Horn-Arena in Tübingen (auch ZIZ)

Zollernalbkreis: Zollern-Alb-Kaserne (ehemalige LEA) in Meßstetten

Kreis Sigmaringen: Kaserne Sporthalle in Hohentengen

Bodenseekreis: Messe Friedrichshafen

Kreis Biberach: Gemeindehalle in Ummendorf

Stadtkreis Ulm: Messe Ulm (Halle 5 und 6) (auch ZIZ)

Regierungsbezirk Freiburg