per Mail teilen

Bundesgesundheitsminister Spahn will den Corona-Impfstoff von Astrazeneca für alle freigeben. Auch der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung soll verkürzt werden.

Geht es nach Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll sich jeder, der will, mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen können. Darüber will er noch heute mit seinen Kollegen aus den Bundesländern sprechen. Das hat Spahn im WDR angekündigt.

Man werde dann bei Astrazenca eindeutig sagen, "dass es dort keine Priorisierung mehr gibt". Das gelte dann sofort - sowohl in Impfzentren als auch in Arztpraxen, so Spahn. Zudem solle der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung von zwölf auf vier Wochen verkürzt werden.

Spahn: Risiko bei Astrazeneca für Jüngere gering

Durch eine sofortige Freigabe des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca für alle, könnten Impfwillige ohne Priorisierung nach Alter, Vorerkrankung oder Berufsgruppe eine Impfung mit diesem Präparat bekommen.

Der Gesundheitsminister warb dafür, dass Über-60-Jährige sich mit Astrazeneca impfen lassen. Aber auch bei Jüngeren sei das Risiko "sehr, sehr gering". Es gebe "sehr, sehr seltene Nebenwirkungen", über die müsse man aber aufklären.

Corona-Impfstoff von Astrazeneca in der Kritik

Gegen den Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns gibt es teils erhebliche Vorbehalte. Er wird nach dem Auftreten von Blutgerinnseln im Gehirn bei jüngeren Geimpften nur noch für über 60-Jährige eingesetzt. Andererseits gibt es viele Jüngere, die sich gerne damit impfen lassen würden, aber in der Impf-Reihenfolge noch nicht dran sind.

Astrazeneca-Impfaktion in Pforzheim

Das hat auch die Corona-Impfaktion auf einem Pforzheimer Supermarktparkplatz gezeigt. Dort konnten sich am Mittwoch Impfwillige - zwar aus den aktuellen Priorisierungsgruppen, dafür aber ohne Termin - mit dem Impfstoff von Astranzeneca impfen lassen. Innerhalb von einer Stunde waren alle 700 Impfdosen vergeben.

In der Praxis der Pforzheimer Hausärztin und Initiatorin der Aktion, Nicola Buhlinger-Göpfarth, wollten viele Patienten diesen Impfstoff nicht haben. Deshalb kam sie auf die Idee, den Impfstoff in einer solchen Aktion zu verimpfen.

Freiheiten für Geimpfte: Abstimmung im Bundestag

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums haben bisher (Stand: 5. Mai) 29,5 Prozent der Bevölkerung zumindest eine Impfung gegen Corona erhalten. 8,3 Prozent sind vollständig geimpft, haben also - wenn nötig - auch eine zweite Impfung erhalten.

Die geplante Befreiung Geimpfter und Genesener von den Corona-Beschränkungen soll am Mittag die nächste Hürde nehmen. Der Bundestag befasst sich dann mit einer von der Bundesregierung in einem beschleunigten Verfahren auf den Weg gebrachten Verordnung und stimmt auch gleich ab. Billigt das Parlament die Neuregelungen, soll sie der Bundesrat am Freitag besiegeln.