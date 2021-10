Kretschmann: Kimmich sollte schnell über Corona-Impfung nachdenken

per Mail teilen

BW-Ministerpräsident Kretschmann rät dem impfskeptischen Fußballprofi Kimmich, der Wissenschaft zu vertrauen. Der Nationalspieler habe eine Vorbildfunktion - ob er wolle oder nicht.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich geraten, noch einmal über seine Entscheidung gegen eine Corona-Impfung nachzudenken. "Das soll er möglichst schnell tun und am besten zu dem Ergebnis kommen, dass er sich unmittelbar impfen lässt", sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart.

Kretschmann: Kimmich sollte der Wissenschaft vertrauen

Die Begründung des Fußballers, der aus Rottweil stammt, könne einer kritischen Prüfung nicht standhalten. "Langzeitschäden durch Impfen schließt die Wissenschaft aus und da rate ich ihm doch, der Wissenschaft zu vertrauen", so der Ministerpräsident. Der Bayern-Profi habe - ob er wolle oder nicht - eine Vorbildfunktion.

Joshua Kimmich ist nicht gegen Corona geimpft - und hat damit eine Debatte ausgelöst. dpa Bildfunk Josua Kimmich vom FC Bayern München

Kretschmann rechnet nicht mit Vorgaben für Vereine

Nach Einschätzung von Kretschmann wird die Politik den Profisportlern und Vereinen zunächst keine Auflagen machen. "Das ist erstmal in der Eigenverantwortung der Unternehmen, wie sie damit umgehen", sagte der Regierungschef.

"Wir haben keine Impfpflicht", sagte Kretschmann und verwies auf die "Vertragsfreiheit der Unternehmen". Der Staat habe zunächst nicht die Absicht, Auflagen oder Vorgaben zu machen.

Bayern-Profi Kimmich hatte am Samstag eingeräumt, bislang nicht gegen das Coronavirus geimpft zu sein und damit für eine emotionale Debatte gesorgt. Er habe "persönlich noch ein paar Bedenken, gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht", hatte Kimmich erklärt. Er sage nicht kategorisch, dass er sich "überhaupt nicht impfen lasse". Es sei "auch sehr gut möglich, dass ich mich in Zukunft impfen lasse", betonte Kimmich.

Stiko-Chef: "Debatte um Kimmich ist ein grenzenloser Unfug"

Der Ulmer Virologe und Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hält die öffentliche Diskussion um den Impfstatus von Kimmich derweil für überzogen. "Es ist die persönliche Entscheidung von Kimmich, und die soll es auch bleiben. Die Debatte um Kimmich ist ein grenzenloser Unfug", sagte Mertens der "Bild". Man würde niemals über private medizinische Entscheidungen von Kimmich diskutieren, "wäre er als Fußball-Profi nicht derart exponiert", erklärte der Stiko-Vorsitzende.

"Joshua Kimmich ist sicher ein ausgewiesener Fachmann in Fragen des Fußballs, aber kein Fachmann in Fragen der Impfung und der Impfstoffe."

Mertens weist Corona-Impfbedenken von Fußball-Profi Kimmich zurück

Bereits am Montag hatte Mertens die Bedenken des Bayern-Profis zurückgewiesen und unter Verweis auf Zulassungsstudien erklärt, dass es bisher nur "zu einigen Nebenwirkungen gekommen ist, die alle recht kurze Zeit nach der Impfung aufgetreten sind."

In der Wissenschaft sei man sich einig, dass spät auftretende Nebenwirkungen nach einer Impfung "nicht vorkommen, beziehungsweise eine extrem seltene Rarität bei einzelnen Impfstoffen" gewesen seien. "Dass es bei der Anwendung eines Impfstoffes über knapp ein Jahr keine Zehnjahres-Beobachtungsstudien geben kann, ist klar", so Mertens.