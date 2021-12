Neue Impfstützpunkte: Hier wird in Baden-Württemberg gegen Corona geimpft

per Mail teilen

Das Impfangebot in BW wird stark ausgebaut. Das Gesundheitsministerium hat seit Ende November viele weitere Impfstützpunkte genehmigt. Ein Überblick über das gesamte Angebot:

Die baden-württembergische Landesregierung treibt die Impfkampagne gegen das Coronavirus massiv voran. 35 neue Impfstützpunkte hat das Gesundheitsministerium in den vergangenen Tagen bewilligt. Unter dem Begriff Impfstützpunkt sind laut Ministerium unterschiedliche Angebote zu verstehen: vom Impfzentrum über dezentrale Impfangebote bis hin zu mobilen Aktionen.

Impfbusse, Walk-In-Impfangebote und "Pop-up-Impfzentren"

In vielen Orten sind Impfbusse unterwegs, zum Beispiel im Kreis Esslingen, im Kreis Waldshut in Heilbronn und in Stuttgart. Die Nachfrage ist groß, meist kommen mehr Menschen, als die Ärztinnen und Ärzte in diesen mobilen Stationen bei einem Halt impfen können. Daher wird nicht mehr in allen Impfbussen ohne Termin geimpft. In der Region Ulm gibt es neben festen Impfstandorten Walk-In-Impfungen, im Zollernalbkreis und im Raum Tübingen, Reutlingen und Böblingen werden Impfungen in Pop-up-Impfzentren angeboten.

Corona-Impfstützpunkte und weitere Impfangebote in Baden-Württemberg

Neben den mobilen Angeboten werden in allen Landkreisen Impfungen in Arztpraxen und Kreisimpfzentren angeboten.

Eine Karte mit Corona-Impfangeboten in Baden-Württemberg gibt es auch auf der Seite der Landesregierung.

Impfquote in BW liegt unter Bundesdurchschnitt

Die Impfquote in Baden-Württemberg liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) derzeit bei 67,0 Prozent (Stand: 3.12.). Damit liegt sie unter der bundesweiten Quote, die nach Angaben des RKI (Stand: 3.12.) 68,8 Prozent erreicht hat. Im Vergleich der 16 Bundesländer liegt Baden-Württemberg bei der Impfquote auf Platz 12 - hinter Bayern, das 67,1 Prozent erzielte. Bremen ist das Bundesland mit der höchsten Quote von 80,4 Prozent, darauf folgt das Saarland mit 75,2 Prozent. Schlusslicht ist weiterhin das Bundesland Sachsen mit 58,4 Prozent.

RKI: Ziel über 85 Prozent Impfquote bundesweit

Damit sich die Delta-Variante des Coronavirus in der Bevölkerung nicht weiter ausbreiten kann, ist nach Ansicht von Tübinger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine Impfquote von mindestens 90 Prozent erforderlich. Auch das Robert Koch-Institut geht wegen ansteckenderer Virusvarianten wie der Delta-Variante von einer benötigten Impfquote von über 85 Prozent aus.