Die Impfzentren in Baden-Württemberg könnten bereits am kommenden Dienstag mit dem Impfen loslegen. Doch der Impfstoff steht wohl frühestens nach Weihnachten bereit.

Die baden-württembergische Landesregierung rechnet nicht mehr mit einer ersten Lieferung des Impfstoffs gegen das Coronavirus vor Weihnachten. Zwar erwarte man noch dieses Jahr die ersten Lieferungen vom Bund, aber nicht mehr vor Weihnachten. Das bestätigte eine Sprecherin des Sozialministeriums auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Die Signale gehen eher Richtung Ende des Monats", sagte sie.

Im ersten Schritt rund 600.000 Impfdosen

Die zentralen Impfzentren stünden allerdings planmäßig bereits ab 15. Dezember bereit, um loslegen zu können mit dem Impfen. Baden-Württemberg rechnet auf Grundlage einer Berechnung durch den sogenannten Königsteiner Schlüssel in einer ersten Tranche mit gut 600.000 Impfstoff-Dosen.

Landesweit soll es rund 50 Impfstationen geben. Die zentralen Impfzentren sind in Freiburg, Offenburg, Karlsruhe, Heidelberg, Stuttgart (2), Rot am See, Tübingen und Ulm angesiedelt. Laut Sozialministerium sollen in jedem Stadt- und Landkreis zusätzlich ein bis zwei weitere Stationen aufgebaut werden. Neben den stationären Impfzentren soll es auch mobile Teams geben, die zum Beispiel Menschen in Pflegeheimen impfen.