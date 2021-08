per Mail teilen

Lange ging es mit der Impfbereitschaft in Baden-Württemberg bergab. Nun steigen die Zahlen wieder - was nicht zuletzt an der neuen Corona-Verordnung liegen könnte.

Am Montag wurden in Baden-Württemberg laut Gesundheitsministerium rund 8.000 Erstimpfungen verabreicht. In den Wochen vor der Ankündigung zur neuen Corona-Verordnung seien es dagegen rund 5.000 Erstimpfungen täglich gewesen, so ein Ministeriumssprecher gegenüber dem SWR.

Impfzentren berichten von größerem Andrang

Unter anderem im Kreisimpfzentrum in Pforzheim ist die Zahl der Corona-Impfungen wieder angestiegen. Der Leiter des örtlichen Katastrophenschutzes, Sebastian Fischer, berichtete dem SWR von einem großen Andrang. Der Ansturm sei so groß, dass erstmals auch wieder mit Wartezeiten zu rechnen sei.

Auch die Kreisimpfzentren am Bodensee und in Oberschwaben verzeichnen eine wachsende Nachfrage, so ein Sprecher des zuständigen Landratsamtes. Neben den Impfzentren steige auch bei Aktionen im Bodenseecenter oder auf dem Wochenmarkt die Zahl der Impfungen. Dorthin kamen bisher 20 bis 30 Menschen, jetzt seien es etwa 100.

Vor allem Jugendliche lassen sich impfen

Im Kreis Rottweil nimmt vor allem die Zahl der Jugendlichen, die sich im Impfzentrum gegen Corona impfen lassen, immer mehr zu. Seit den Sommerferien und insbesondere nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission sei die Tendenz steigend, heißt es vom zuständigen Kreisimpfzentrum.

In Ehingen (Alb-Donau-Kreis) wurde das Kreisimpfzentrum am Sonntag geschlossen. In den letzten Tagen hatte aber auch hier die Nachfrage noch einmal zugenommen, sagte Regine Gabereder vom Betreiber des Impfzentrums.

Manche Impfzentren noch zurückhaltend

Die Impfzentren in Südbaden sind noch zurückhaltender. Die Kreisimpfzentrum Waldshut teilte auf SWR Anfrage mit, die Impfzahlen stiegen stetig, es gebe aber keinen extrem hohen Anstieg und ein Trend sei nicht festzustellen.

Die Impfzentren Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald), Emmendingen und Schwarzwald-Baar konnten bislang keine Veränderung feststellen. Auch der nordbadische Rhein-Neckar-Kreis konnte keinen Anstieg bestätigen.

Corona-Verordnung: 3G-Regel wichtig

In der seit Montag (16. August) in Baden-Württemberg geltenden Corona-Verordnung spielt vor allem die sogenannte 3G-Regel eine wichtige Rolle. Das bedeutet, dass bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens nur noch Menschen offen stehen, die gegen Corona geimpft, von einer Infektion genesen oder negativ getestet sind.

Einen möglichen Zusammenhang zwischen dieser neuen Corona-Verordnung und den steigenden Impfzahlen betrachtet das Gesundheitsministerium mit Vorsicht. "Denn mittlerweile kann man sich ja auch an fast jeder Ecke im Land impfen lassen", so der Sprecher. Hinzu kämen jetzt eventuell auch verstärkt Impfungen von Kindern und Jugendlichen, nachdem die Ständige Impfkommission (Stiko) am Montag ihre Empfehlungen abgegeben hat, zwölf bis 17-Jährige zu impfen.

Mehr als sechs Millionen Erstimpfungen in BW

In Baden-Württemberg sind bislang rund 6,79 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft - 6,39 Millionen Menschen gelten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Dienstag (Stand: 8.00 Uhr) als vollständig geimpft. Das entspricht einer Impfquote von 61,2 Prozent bei den Erstimpfungen und 57,6 Prozent bei vollständig Geimpften.