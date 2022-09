Kommt die Info-Kampagne des Bundes über die neuen Corona-Impfstoffe zu spät? Das jedenfalls kritisiert der Hausärzteverband in Baden-Württemberg im SWR-Interview.

Die Hausärzte in Baden-Württemberg befürchten, dass die Nachfrage nach den neuen Omikron-Impfstoffen im Herbst geringer ausfallen könnte. Nicola Buhlinger-Göpfarth, die Vorsitzende des Hausärzteverbandes in Baden-Württemberg sagte im SWR-Interview: "Was ich sagen kann, dass es in diesem Herbst bei vielen Menschen deutlich schwieriger wird, sie zu einer weiteren Impfung zu motivieren."

"Wir fahren auf Sicht und sind weitestgehend in der Kommunikation mit unseren Patienten von der Politik auf uns selbst gestellt."

In diesem Zusammenhang vermisst Buhlinger-Göpfarth die bislang ausgebliebene Informationskampagne der Bundesregierung: "Es muss klar sein, dass sich die Politik bei der Information der Bevölkerung nicht aus der Verantwortung stehlen darf. Es war vom Bundesgesundheitsminister lange eine Kampagne angekündigt - nach unseren Informationen gibt es immer noch kein genaues Startdatum für diese Kampagne." Sinnvoll wäre es gewesen, den Start der Kampagne an die Auslieferung des neuen Corona-Impfstoffes zu koppeln.

Immerhin: Impfstoff werde von Anfang an in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, ist sich Buhlinger-Göpfarth sicher und berichtet aus ihrer Praxis: "Mit der ersten Bestellung können bereits 240 Dosen des angepassten Impfstoffes bestellt werden." Die Auslieferung werde ab dem 12. September beginnen.

Prognose für die weitere Entwicklung schwierig

Wie sich die Pandemie weiter entwickele, sei schwer vorhersehbar. "Wir wissen natürlich alle nicht, was Herbst und Winter uns bringen," so Buhlinger-Göpfarth. Man werde alles in der Macht stehende tun, um die Patienten gut zu beraten.