Streng nach Impf-Priorisierung oder möglichst pragmatisch? Die Vorbehalte gegenüber dem Astrazeneca-Impfstoff haben eine Diskussion darüber ausgelöst. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat sich dabei klar festgelegt.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich für mehr Pragmatismus bei der Impf-Reihenfolge ausgesprochen. Zwar sei die Priorisierung sehr wichtig, solange der Impfstoff Mangelware ist, sagte Kretschmann der "Welt am Sonntag". Man könne es sich aber nicht leisten, "dass Impfstoff herumsteht und nicht verimpft wird, weil Teile der Berechtigten ihn ablehnen", so der Grünen-Politiker. In diesem Fall "müssen wir dieses strenge Regiment auflockern und Menschen impfen, die nach der Priorisierung noch nicht an der Reihe wären".

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert in diesem Zusammenhang sogar, den Impfstoff von Astrazeneca für alle freizugeben, die ihn wollen.

Weitere Personengruppen haben Anspruch auf Impfung

Erst am Freitag hat Baden-Württemberg bekanntgegeben, weiteren Menschen zwischen 18 und 64 Jahren zu ermöglichen, sich impfen zu lassen. Zusätzlich zu den bisher schon Impfberechtigten - zum Beispiel Menschen über 80 Jahren oder Lehrkräften - sind in Baden-Württemberg ab sofort unter anderem auch Personen mit bestimmten Erkrankungen oder Menschen, die enge Kontaktpersonen einer Schwangeren oder bestimmter zu Hause gepflegter Personen sind, berechtigt. Das hatte das Gesundheitsministerium mitgeteilt. Die zusätzlichen Impfberechtigten bekommen das Vakzin von Astrazeneca.

So berichtete der SWR am Freitag über die Erweiterung der Impfberechtigungen:

Termine können über die zentrale Telefonhotline 116 117 oder über das eigens eingerichtete Onlineportal vereinbart werden. Die Terminvereinbarung ist laut Ministerium ohne ärztliches Zeugnis möglich. Das benötige man erst im Impfzentrum als Nachweis über die Impfberechtigung. Für die Ausstellung durch den Hausarzt oder die Fachärztin bleibe daher bis zum Termin im Impfzentrum Zeit.

Wer kann sich impfen lassen? Eine detaillierte Übersicht über alle Personen in Baden-Württemberg, die ab sofort ebenfalls Anspruch auf eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus haben, hat das Sozialministerium auf seiner Homepage veröffentlicht. Demnach zählen zu den Impfberechtigen unter anderem folgende Personengruppen (18 bis 64 Jahre): Personen, bei denen ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht. Das sind zum Beispiel Personen nach Organtransplantation, mit einer Demenz oder mit einer geistigen Behinderung. Bis zu zwei enge Kontaktpersonen von einer zuhause betreuten, pflegebedürftigen Person oder einer schwangeren Person Personen, die in Obdachlosenunterkünften oder Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern untergebracht oder tätig sind Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege geistig oder psychisch behinderter Menschen tätig sind oder im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig geistig oder psychisch behinderte Menschen behandeln, betreuen oder pflegen Personen, die in medizinischen Einrichtungen mit einem hohen oder erhöhten Risiko in Bezug auf das Coronavirus tätig sind, etwa in Testzentren Polizei- und Ordnungskräfte, die etwa bei Demonstrationen einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind

Altersbegrenzung bei Astrazeneca-Impfstoff

Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca stößt in Deutschland bislang auf Akzeptanzprobleme. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte den Impfstoff zunächst mangels ausreichender Daten nicht für Menschen ab 65 Jahren empfohlen. Der Vorsitzende der Stiko, der Ulmer Virologe Thomas Mertens, hatte am Freitagabend im ZDF angekündigt, den Impfstoff von Astrazeneca schon bald auch für ältere Menschen empfehlen zu wollen. "Das ist möglich und das werden wir auch tun", sagte Mertens.

Es werde "sehr bald zu einer neuen, aktualisierten Empfehlung kommen" - auch da dann wahrscheinlich der Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson zugelassen sein werde. Laut Gesundheitsministerium sind von den 1,4 Millionen Astrazeneca-Impfdosen erst 15 Prozent genutzt worden.