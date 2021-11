Offensive gegen die Pandemie: 31 neue Corona-Impfstützpunkte in Baden-Württemberg

Um die Impfkampagne weiter voranzubringen, hat die BW-Regierung am Freitag 31 Stadt- und Landkreisen eine Zusage für ihre Impfstützpunkte erteilt. Allerdings fehlt es an Impfstoff.

Das Impfen in Baden-Württemberg schreitet laut Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) spürbar voran. "Allein die niedergelassene Ärzteschaft hat in der vergangenen Woche 333.000 Impfungen vorgenommen, die Mobilen Impfteams schafften zwischen dem 18. und 25. November mehr als 71.000 Impfungen, außerdem haben inzwischen 850.000 Menschen in Baden-Württemberg eine Booster-Impfung erhalten." Das sei eine gute Entwicklung, dennoch reiche das noch nicht aus, so Lucha. Um die Impfkampagne weiter voranzubringen, habe die Landesregierung nun den ersten Stadt- und Landkreisen eine Zusage für ihre Impfstützpunkte erteilt.

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) bei einer Sitzung im baden-württembergischen Landtag. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Weitere Corona-Impfstützpunkte sollen folgen

"Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass unabhängig davon jede Kommune jetzt schon eigeninitiativ tätig werden kann und die Kosten dann vom Land erstattet bekommt“, versicherte Gesundheitsminister Lucha in einer Mitteilung seines Ministeriums. Wer am Freitag noch nicht dabei sei, erhalte Anfang nächster Woche eine Rückmeldung, erklärte der Minister weiter.

Neue Corona-Impfstützpunkte in Baden-Württemberg Das baden-württembergische Gesundheitsministerium hat 31 weitere Impfstützpunkte in diesen Stadt- und Landkreisen genehmigt: Baden-Baden

Biberach

Bodenseekreis

Breisgau-Hochschwarzwald

Calw

Emmendingen

Esslingen

Freiburg im Breisgau

Heidelberg

Heilbronn, Landkreis

Heilbronn, Stadtkreis

Karlsruhe, Landkreis

Konstanz

Lörrach

Main-Tauber-Kreis

Mannheim

Neckar-Odenwald-Kreis

Ostalbkreis

Ravensburg

Rems-Murr-Kreis

Reutlingen

Rhein-Neckar-Kreis

Rottweil

Schwäbisch Hall

Schwarzwald-Baar-Kreis

Sigmaringen

Tübingen

Tuttlingen

Ulm

Waldshut

Zollernalbkreis

Impfstoff-Versorgung: Lucha nimmt Bund in die Pflicht

Lucha appellierte außerdem an die Verantwortung des Bundes, den Ländern ausreichend Impfstoff zur Verfügung zu stellen. "Um es noch einmal zu betonen: Für die Impfstofflieferungen ist ausschließlich der Bund und nicht das Land zuständig." Lucha zeigte sich erstaunt darüber, dass die Zeiten der begrenzten Impfstoffverfügbarkeit offenbar wieder da seien. Er habe sich Anfang dieser Woche direkt bei dem geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dafür eingesetzt, kurzfristig eine zusätzliche Lieferung des Moderna-Vakzins geliefert zu bekommen. "Wir erwarten nun eine Sonderlieferung von 120.000 Dosen."

Derzeit bekommt nach Auskunft des Gesundheitsministeriums eine Arztpraxis nur 30 Impfdosen von BioNTech pro Woche - Impfstützpunkte können nur 1.020 Dosen pro Woche bestellen. "Eine solche Menge verimpft ein Impfstützpunkt normalerweise pro Tag."

Die Landesregierung sei wegen der Corona-Impfstoffversorgung im ständigen Austausch mit der mit der Bundesregierung und dränge darauf, dass genügend Impfstoff nach Baden-Württemberg komme. "Wir können nicht einerseits die Impfoffensive hochfahren und gleichzeitig wird der Impfstoff rationiert“, so Lucha.

Menschen im Impfstützpunkt in Karlsruhe warten auf ihre Corona-Impfung. SWR

Land will bis Ende Dezember 3,5 Millionen Menschen impfen

Baden-Württemberg baue mit Hochdruck die Impfoffensive weiter aus. Bis Jahresende sollen laut Landesregierung noch etwa 3,5 Millionen Menschen mit einem mRNA-Impfstoff versorgt werden. Sprich: mit den Vakzinen von BioNTech oder Moderna. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Mobile Impfteams, kommunale Impfstützpunkte sowie das Impfen durch Betriebsärzte seien Teil der Impfallianz des Landes.

Angesichts ständig steigender Inzidenzzahlen im Großraum Freiburg machen sich die Ärzte am Impfstützpunkt Freiburg große Sorgen. Auch, weil sie die Gefahr sehen, dass schon bald wieder der Impfstoff ausgehen könnte. SWR Aktuell berichtete.

Für die geplante Beschleunigung der Corona-Impfungen sind laut geschäftsführendem Bundesgesundheitsminister Spahn die nötigen Impfstoffmengen verfügbar. Der Bund werde innerhalb von zehn Tagen 18 Millionen Dosen für Auffrischungsimpfungen ausgeliefert haben, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. Angesichts des bundesweiten Ziels, bis Weihnachten 20 bis 30 Millionen Booster-Impfungen zu erreichen, sei dies schon "ein ziemlich großer Schritt dahin". In den vergangenen sieben Tagen habe es in ganz Deutschland 3,5 Millionen Corona-Impfungen gegeben.

Auch Stuttgart bekommt zu wenig Corona-Impfstoff geliefert

Ein Sprecher des Stuttgarter Gesundheitsministeriums sagte, es sei Tatsache, dass in dieser Woche in den Arztpraxen und bei den mobilen Impfteams in Baden-Württemberg zu wenig Impfstoff angekommen sei "Auch wir hatten für die Sonderlieferung eigentlich 200.000 Dosen Moderna bestellt und bekommen jetzt 120.000 Dosen geliefert", hieß es am Freitag.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte schon vor ein paar Tagen in einem Schreiben an die Länder für die nächsten Wochen Begrenzungen bei Bestellmengen für den BioNTech-Impfstoff angekündigt. Dafür soll das Präparat von Moderna bei den Auffrischungsimpfungen vermehrt zum Einsatz kommen.

Zur Begründung wurde auch darauf verwiesen, dass andernfalls eingelagerte Moderna-Dosen zu verfallen drohten. Aktuell mache der Impfstoff von BioNTech über 90 Prozent der Bestellungen aus.