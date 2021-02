per Mail teilen

Die Beschäftigten im Unternehmen gegen Corona zu impfen: Viele große Unternehmen in Baden-Württemberg haben das zum Ziel. Allerdings gibt es noch einige Hürden zu überwinden.

Große Unternehmen, die mit ihren Betriebsärzten eine Art alternatives Ärztenetzwerk aufgespannt haben, könnten einen wichtigen Beitrag zur bundesweiten Corona-Impfkampagne leisten. Profitieren könnten davon viele Seiten: Der Staat, der bei seiner eigenen Impflogistik entlastet werden könnte, die Unternehmen, die nach der Betriebsimpfung mit weniger Krankheits- und Quarantänte-Ausfällen zurechtkommen müssten - und die Beschäftigten selbst, die direkt an ihrer täglichen Wirkungsstätte den schützenden Pieks erhalten könnten.

Daimler und Bosch wollen Beschäftigten Corona-Impfung anbieten

Viele große Unternehmen aus Baden-Württemberg beschäftigen sich daher derzeit mit der Frage, wie sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Impfangebot machen könnten. Beim Autohersteller Daimler verweist man darauf, dass der werksärztliche Dienst die Spritzen geben könnte - zumindest in Deutschland. Bei Produktionsstandorten in anderen Ländern müssten möglicherweise spezifische Lösungen gefunden werden.

Auch der Technologiekonzern Bosch sieht sich in Hinblick auf eine mögliche Impfkampagne gut aufgestellt. In Deutschland beschäftige man 50 Betriebsärztinnen und -ärzte, dazu weitere medizinische Fachkräfte und eine dazugehörige Infrastruktur, so der Konzern. Analog zur Grippeschutzimpfung könne man sich gut vorstellen, den Beschäftigten bald Corona-Imfpungen auf freiwilliger Basis anzubieten.

Bedingung für betriebliche Impfungen: Nationale Impfstrategie anpassen

Der Chemieriese BASF, der größte Arbeitgeber der Rhein-Neckar-Region, hat in Richtung der Bundesregierung bereits Signale gesendet, dass man die nationale Impfkampagne unterstützen will. Ähnliches teilt auch der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim mit, der seinen größten Forschungsstandort im oberschwäbischen Biberach an der Riß betreibt.

Allerdings stehen diese Pläne bislang unter einem großen Vorbehalt: Die Politik muss zunächst grünes Licht dafür geben. Der Autokonzern Daimler weist darauf hin, dass Impfungen in Betrieben in der derzeit gültigen Fassung der nationalen Impfstrategie nicht vorgesehen seien. Das müsse zunächst geändert werden.

Bei BASF heißt es, bevor eine Betriebsimpfkampagne an den Start gehen könne, müsse die Impfung der priorisierten Gruppen abgeschlossen sein. Derzeit werden nur besonders gefährdete Personen gegen die Krankheit geimpft. Und eine weitere Bedingung müsse laut BASF zunächst erfüllt sein - und die ist wahrscheinlich die allerwichtigste: Bevor eine Impfkampagne in den Unternehmen ausgerollt werden könne, müsse genügend Impfstoff zur Verfügung stehen.