In Baden-Württemberg können ab Montag alle Menschen über 60 einen Termin für eine Impfung gegen Covid-19 vereinbaren. Das Sozialministerium rechnet mit einem großen Andrang.

Ab dem 19. April können in Baden-Württemberg alle Menschen über 60 einen Corona-Impftermin buchen. Bislang waren über 60-Jährige nur bei bestimmten Vorerkrankungen oder von Berufswegen impfberechtigt - diese Einschränkung fällt nun weg.

Dieser Schritt sei möglich, weil deutlich über 70 Prozent der über 80-Jährigen bereits eine Erstimpfung erhalten hätten und täglich nur noch rund 20 bis 40 Menschen dieser Altersgruppe die Warteliste in Anspruch nehmen, so Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Außerdem würden in einzelnen Impfzentren Termine mit dem Präparat von Astrazeneca nicht wahrgenommen.

Keine Wahlmöglichkeit beim Impfstoff

Es geht bei den Impfungen für über 60-Jährige vor allem um Impfungen mit Astrazeneca. Es sei aber nicht auszuschließen, dass im Einzelfall auch andere Impfstoffe wie Biontech oder Moderna verwendet würden. Eine Wahlmöglichkeit gebe es aber nicht, so ein Sprecher des Sozialministeriums gegenüber dem SWR.

Hintergrund ist die geänderte Empfehlung der Ständigen Impfkommission für Astrazeneca. Diese empfiehlt den Astrazeneca-Impfstoff nur noch für Menschen über 60 Jahren.

Über 70-Jährige sollen noch diese Woche Termin vereinbaren

Wegen der Neuerung ruft das Sozialministerium jetzt alle über 70-Jährigen dazu auf, in den kommenden Tagen Impftermine zu buchen. "Durch die weitere Öffnung ab Montag ist wieder mit einem starken Andrang über die Website und bei der Hotline zu rechnen", so Minister Lucha. "Deshalb sollten Menschen über 70 Jahren in dieser Woche noch die Chance nutzen".

Das Sozialministerium hat außerdem mitgeteilt, dass viele Impfzentren in nächster Zeit Impf-Aktionstage mit dem Impfstoff von Astrazeneca anbieten werden. Grund dafür seien steigende Liefermengen.