Corona-Impfambulanz im Stuttgarter SWR Funkhaus ist gestartet

Am Mittwoch hat die Impfambulanz im SWR in Stuttgart ihre ersten Impfwilligen begrüßt. Hier wird nun gegen das Coronavirus gespritzt - auch Boosterimpfungen werden angeboten.

Immer mehr Menschen in Baden-Württemberg möchten sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Dafür hat die Landesregierung die Impfkapazitäten hochgefahren - zahlreiche Impfangebote im Land entstehen. So zum Beispiel auch im SWR Funkhaus im Stuttgarter Osten. Am Mittwoch um 10 Uhr wurde hier offiziell der erste Piks gesetzt. Das Impfangebot gilt für alle - Termine können online gebucht werden.

Impfambulanz in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt

Zur Eröffnung der Impfambulanz waren unter anderem SWR-Intendant Kai Gniffke und Vertreter des Stuttgarter Gesundheitsamtes geladen. Außerdem waren Vertreterinnen und Vertreter des Vereins "Berger Bürger" vor Ort. Sie hatten sich für ein Impfzentrum in Stuttgart-Ost stark gemacht. Das Impfzentrum wird gemeinsam vom Gesundheitsamt der Stadt Stuttgart in Kooperation mit der Impfambulanz von Frau Dr. Esra Trumpf angeboten.

Corona-Impftermine können für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen online über folgenden Link gebucht werden: www.impf-test-ambulanz.de/swr

Bei der Terminvereinbarung kann es aktuell zu Serverüberlastungen kommen. Der Portalbetreiber arbeitet an der Problembehebung.

Eine Ärztin impft einen Patienten in der Corona-Impfambulanz im SWR-Funkhaus SWR

Impfstoffe: Moderna, BioNTech und Johnson & Johnson

Auch ohne Terminvereinbarung sind Corona-Impfungen in der Ambulanz möglich. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sie stattfinden. Abhängig von der Verfügbarkeit werden die Impfstoffe von Moderna, BioNTech und für Erstimpfungen auf Wunsch auch von Johnson & Johnson angeboten. Für die Auffrischungsimpfung gilt, dass seit der letzten Impfung fünf Monate vergangen sein sollten.

Für Januar 2022 sind auch Impfangebote an den SWR-Standorten in Baden-Baden und Mainz geplant. Diese richten sich allerdings ausschließlich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

SWR-Impfzentrum in Stuttgart täglich geöffnet

Abgesehen vom 24. Dezember 2021 wird in Stuttgart täglich geimpft, auch am Wochenende und an Feiertagen. Die Impfambulanz im SWR Funkhaus ist an folgenden Tagen geöffnet:

Montag 12:00 bis 19:00 Uhr Dienstag 12:00 bis 19:00 Uhr Mittwoch 10:00 bis 17:00 Uhr Donnerstag 12:00 bis 19:00 Uhr Freitag 12:00 bis 19:00 Uhr Samstag 13:00 bis 20:00 Uhr Sonntag 13:00 bis 20:00 Uhr

Um älteren Menschen über 70 Jahre den Zugang zur Impfung zu erleichtern, wird ihnen jeden Mittwoch auch ohne Termin eine bevorzugte Impfung angeboten.

Anfahrt zum SWR-Gebäude

Geimpft wird im SWR Funkhaus in der Neckarstraße 230 in Stuttgart-Ost. Die Räumlichkeiten sind über den Haupteingang an der Wilhelm-Camerer-Straße zu erreichen. Öffentliche Parkplätze sind rund um den SWR in begrenzter Anzahl vorhanden. Ein Parkplatz befindet sich am Mineralbad Bad Berg. Empfohlen wird die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Haltestelle "Metzstraße/SWR" oder auch "Mineralbäder" (U1, U2, U14).