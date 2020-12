Ausgangsbeschränkungen in Corona-Hotspots sollen die Pandemie eindämmen. Entsprechende Planungen wurden schon bekannt, am Freitag sind sie nun verkündet worden.

Die baden-württembergische Landesregierung hat für sogenannte Corona-Hotspots Auflagen erlassen. Dies teilte ein Regierungssprecher am Freitag mit. Sie gelten für Regionen mit "besonders extremen Infektionslagen". Diese sind vorhanden bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen drei Tagen. Hier müssen nun weitere strengere Maßnahmen in Kraft treten, als sie bereits in der allgemeinen Corona-Verordnung gültig sind. Auch ein "diffuses Infektionsgeschehen" soll die Bedingung sein.

Laut den tagesaktuellen Infektionszahlen des Landesgesundheitsministeriums vom Freitag überschreiten die Stadtkreise Mannheim, Pforzheim, Heilbronn und der Kreis Lörrach die kritische Marke von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche. Das Land geht davon aus, dass die neuen Regeln innerhalb der nächsten Woche umgesetzt werden.

Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen hatte die Landesregierung am Donnerstag nächtliche Ausgangsbeschränkungen für besonders betroffene Landkreise angekündigt. Daraufhin hatten bereits einzelne Landkreise in Baden-Württemberg ihre Auflagen für die Bevölkerung verschärft. In Mannheim wird schon in der Nacht zum Samstag eine nächtliche Ausgangsbeschränkung in Kraft treten.

Welche Ausgangsbeschränkungen wurden beschlossen?

Solche Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 und 5 Uhr werden nun für Regionen angeordnet, die den Inzidenzwert drei Tage überschreiten. Ausnahmen sind dann nur noch zum Beispiel für berufliche Tätigkeiten und Arztbesuche möglich - oder zum Gassigehen.

Im öffentlichen und privaten Raum dürfen sich nur noch Personen zweier Haushalte treffen, maximal jedoch nur noch fünf Personen. Kinder des jeweiligen Haushaltes bis 14 Jahren sind hiervon ausgenommen. Verwandte in gerader Linie, Ehegatten, Lebenspartner oder Lebensgefährten in nicht ehelicher Lebensgemeinschaft, die nicht Teil dieser Haushalte sind, dürfen an Treffen nicht mehr teilnehmen. Diese Regelung könnte viele Weihnachtszusammenkünfte erschweren bis unmöglich machen.

Verboten werden in den Hotspots alle Veranstaltungen, ausgenommen von Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften zur Religionsausübung. Diese müssen aber die geltenden Hygienebedingungen einhalten.

Geschlossen werden auch Friseurbetriebe, "Barbershops" und Sonnenstudios.

Das gleiche gilt für alle Sportstätten, Schwimm-, Hallen-, Thermal-, Spaßbäder und sonstige Bäder. Anders als in der Corona-Verordnung ist zum Beispiel auch kein Schulsport möglich.

Wer Angehörige im Krankenhaus besuchen möchte, kann dies nur mit einer FFP2-Maske tun oder mit einem negativen Antigentest. Medizinische Behandlungen bleiben weiterhin möglich, wenn sie notwendig seind.

Zusätzlich werden Rabattaktionen im Einzelhandel verboten, wenn zu erwarten ist, dass dadurch viele Menschen aufeinander treffen.

Fünf Tage in Folge unter 200 führt zur Entwarnung

Auch die Bedingungen, wann die Hotspot-Vorschriften wieder aufgehoben werden können, sind definiert: Sobald der Sieben-Tages-Inzidenzwert fünf Tage in Folge unter 200 liegt, können die örtlichen Behörden die Maßnahmen wieder zurücknehmen. Auch ein Hintertür bleibt den Regionen: Im Einzelfall und "im Einvernehmen mit dem Sozialministerium" sind weitere Ausnahmen möglich. Der Kreis Tuttlingen und der Schwarzwald-Baar-Kreis hatten zum Beispiel bereits angekündigt, dass sie keinen Automatismus für nächtliche Ausgangsbeschränkungen sehen - und die Landesregierung kritisiert.

Im Staatsministerium zeigte man sich verwundert angesichts der Kritik einzelner Kommunen. In Verwaltungsangelegenheiten seien die Landkreise weisungsgebunden, hieß es. Außerdem habe man das Vorgehen mit den Kommunalverbänden abgestimmt.

Gemeindetag unterstützt Regierung

Ihm sei bewusst, dass Ausgangsbeschränkungen ein heftiges Mittel seien, sagte dazu der Präsident des Gemeindetags, Roger Kehle. Es gebe aber keine andere Möglichkeit. Die Kommunen stünden nun aber hinter dem gefundenen Kompromiss. Es sei richtig, dass lange und intensiv um solche Maßnahmen gerungen werde, da es sich um große Einschnitte für die Menschen im Land handele.

Auch der Landkreistag will die Ausgangsbeschränkungen mittragen. "Die im Hotspot-Erlass vorgesehenen Instrumente sind geeignet, das Infektionsgeschehen einzudämmen", betonte Präsident Joachim Walter. "Wichtig bei alldem ist, dass der Erlass eine Öffnungsklausel enthält, um im Einvernehmen mit dem Sozialministerium auf die Vor-Ort-Situation reagieren zu können."

Der gesamte Erlass mit allen Regelungen im Detail ist auf der Seite des Ministeriums veröffentlicht.