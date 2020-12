per Mail teilen

Noch immer gibt es keine klare Strategie für Corona-Hotspots im Land. Es stehen drastische Maßnahmen im Raum, die Millionen Baden-Württemberger betreffen könnten. Die ersten Landkreise werden bereits aktiv.

Seit Tagen und teilweise Wochen überschreiten mehrere Städte und Regionen im Land den Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche. Neben den Städten Mannheim, Pforzheim und Heilbronn liegen aktuell auch der Schwarzwald-Baar-Kreis und die Kreise Lörrach und Tuttlingen über diesem Wert. Von speziellen Hotspot-Regeln wären damit gut 1,1 Millionen Menschen betroffen - mehr als ein Zehntel aller Baden-Württemberger.

Schärfere Kontaktregeln und Ausgangsbeschränkungen angedacht

Laut Landesregierung stehen teils drastische Maßnahmen im Raum, wenn ein Kreis oder eine Stadt drei Tage lang den 200er-Grenzwert reißt: Haushalte sollen sich dann nur noch mit einer weiteren Person treffen dürfen (Kinder unter 14 ausgenommen). Veranstaltungen sollen mit Ausnahme von religiösen Zusammenkünften wie Gottesdiensten komplett verboten werden. Friseursalons und Sonnenstudios müssten wieder schließen. Der Besuch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen soll nur nach vorherigem Antigen-Test oder mit FFP2-Maske erlaubt werden. Außerdem sollen die Lockerungen über die Weihnachtstage für Hotspot-Regionen gestrichen werden.

Zusätzlich könnte es sogar Ausgangsbeschränkungen geben. Nach einem Entwurf des Sozialministeriums sollen die Bürger ihre Wohnungen in den Hotspots nur noch "bei triftigen Gründen" verlassen, etwa für Job, Schule, Sport, Einkauf oder Arztbesuche. Ob das dann für ganze Kreise gelten soll oder nur für einzelne Kommunen ist noch unklar. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich für ein "differenziertes Vorgehen" ausgesprochen.

Erste Landkreise preschen vor

Doch noch ist unklar, ob diese Maßnahmen tatsächlich gelten sollen und ab wann. Heute soll die Corona-Lenkungsgruppe der Landesregierung darüber beraten. Kretschmann hatte am Dienstag eine zügige Einigung versprochen, ein Datum nannte er jedoch nicht.

Einigen betroffenen Landkreisen dauern die Abstimmungen in der Landesregierung offenbar zu lange. Der Kreis Tuttlingen und der Schwarzwald-Baar-Kreis planen bereits unter anderem weitere Kontaktbeschränkungen und eine erweiterte Maskenpflicht. Am Freitag wollen beide Kreise eine Allgemeinverfügung veröffentlichen, die ab Samstag gelten soll. Die Stadt Mannheim hat unterdessen eine Pressekonferenz für heute Mittag angekündigt, in der es um möglicherweise schärfere Corona-Maßnahmen gehen soll.

Umgang mit Ski-Liften und Zwangseinweisungen noch unklar

Die Hotspot-Strategie ist nicht die einzige Corona-Baustelle, mit der sich die Lenkungsgruppe der Landesregierung heute auseinandersetzen muss. Das Gremium soll auch beraten, ob in diesem Winter Ski-Lifte in Baden-Württemberg betrieben werden können.

Ein weiterer Streitpunkt ist die mögliche Zwangseinweisung von Quarantäne-Verweigerern. Das Innenministerium und die Kommunen wünschen sich eine zentrale Lösung. Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte beispielsweise vorgeschlagen, Quarantäne-Brecher in einer Klinik in St. Blasien (Kreis Waldshut) unterzubringen. Das grün-geführte Sozialministerium hingegen möchte, dass die Zwangseinweisung dezentral organisiert wird.