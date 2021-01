Die Debatte um die kürzlich beschlossenen verschärften Homeoffice-Regeln geht weiter. In Baden-Württemberg sind die Meinungen gespalten.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält die neuen Homeoffice-Regeln für eine moderate Erweiterung der Anti-Corona-Maßnahmen. Aus der Verordnung des Bundesarbeitsministeriums entstehe kein Klagerecht oder gar ein Anrecht auf Homeoffice für den Arbeitnehmer, sagte Kretschmann am Donnerstag während einer Sondersitzung im Stuttgarter Landtag. Die Unternehmen müssten sich lediglich gegenüber den Behörden erklären. "Das ist nicht mehr als ein gewisses Druckmittel, damit die Wirtschaft das auch macht."

"Maß und Mitte" bei den Homeoffice-Regeln gefordert

Auch die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat für eine möglichst breite Homeoffice-Nutzung in Baden-Württemberg geworben. Zugleich aber mahnte sie "Maß und Mitte" bei der Umsetzung der von Bund und Ländern vereinbarten Vorgaben an. "Ich wünsche mir sehr, dass jedes Unternehmen sorgsam prüft und sicherstellt, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht zwingend vor Ort sein müssen, ihre Aufgaben von zu Hause erledigen können", sagte sie am Donnerstag nach einem Spitzentreffen mit Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und Verwaltungen. Umgekehrt seien die Beschäftigten aufgefordert, ein Angebot - wenn möglich - auch zu nutzen.

Nicht jede Arbeit von zuhause aus möglich

Gewerkschaftsvertreter im Land sprachen sich grundsätzlich für eine möglichst breite Nutzung von Homeoffice-Möglichkeiten aus. Dabei dürfe man aber nicht die häuslichen Umstände der Beschäftigten ignorieren, unter denen Homeoffice womöglich schlicht nicht machbar sei, mahnten die Bezirksleiter von IG Metall und Verdi, Roman Zitzelsberger und Martin Gross. Zudem dürften die Beschäftigten, die weiter jeden Tag zur Arbeit kommen müssen, nicht vergessen werden, forderte der Landeschef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Martin Kunzmann.

Arbeitgeber: Regulierung geht zu weit

Die Arbeitgeber halten eine Regulierung weiter für überflüssig. Die Unternehmen böten schon jetzt mobile Arbeit, wo immer es gehe, und dürften nicht unter Generalverdacht und Rechtfertigungszwang gestellt werden, sagte der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes, Peer-Michael Dick. Die kommunalen Arbeitgeber gingen ebenfalls sehr verantwortungsvoll mit der Situation um, betonte Gudrun Heute-Bluhm, Vorstandsmitglied des baden-württembergischen Städtetags. In Rathäusern und Landratsämtern seien dem Homeoffice aber Grenzen gesetzt, nicht alles gehe ganz ohne persönlichen Kontakt zu den Bürgern.

Aus Sicht der Linken in Baden-Württemberg reicht Homeoffice alleine nicht aus, um den hohen Infektionszahlen zu entgegnen. Die Partei fordert Infektionsschutz für alle Bürger und Bürgerinnen im Land. "Es war überfällig, die Unternehmen beim Infektionsschutz stärker in die Pflicht zu nehmen. Es darf aber nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben", betonte Bundestagsabgeordnete Jessica Tatti (Linke) in einer Mitteilung am Donnerstag.