Kommt Herbst, kommt Corona: Auch in BW steigt die Zahl der Neuinfektionen deutlich an. Eine neue Variante macht sich breit und ein neuer Impfstoff steht parat. Das ist nun wichtig.

Corona ist in Baden-Württemberg wieder auf dem Vormarsch. Das geht aus aktuellen Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg hervor. Diese zeigen insbesondere in den vergangenen fünf Wochen einen deutlichen Anstieg sowohl bei der 7-Tage-Inzidenz als auch bei den Personen, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Auch zwei neue Varianten sind im Umlauf. Dieser Text beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem Herbst und rund um Eris und Pirola.

Die Zahl der Corona-Infektionen nimmt seit einigen Wochen wieder zu. Die aktuelle Inzidenz im Land liegt bei 13,6 Infektionen je 100.000 Einwohner (Stand Donnerstag, 12. Oktober, 13 Uhr). Die Zahlen sind allerdings aufgrund von wenig PCR-Testung nicht sehr aussagekräftig, die Dunkelziffer dürfte deutlich größer sein. 105 Personen sind derzeit mit einer Corona-Infektion auf Intensivstationen im Land gemeldet. Ob diese jedoch auch der Grund für die intensivmedizinische Behandlung ist, geht aus dieser Zahl nicht hervor.

"Im Herbst wird wieder – wie in jedem Jahr – die Erkältungssaison beginnen und damit verbreiten sich wieder mehr Atemwegserreger, inklusive SARS-CoV-2", teilt das Sozialministerium von Baden-Württemberg auf Anfrage des SWR mit. Wie hoch die Welle der Atemwegserkrankungen sein werde, sei aktuell jedoch nicht vorhersehbar.

Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg veröffentlicht seit 12. Oktober 2023 wöchentlich immer donnerstags den Bericht zur aktuellen Lage von akuten respiratorischen Erkrankungen (ARE-Bericht), in dem auch die Meldedaten nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu Corona vorgestellt werden. In diesem Bericht ist deutlich zu erkennen, dass die Kurven sowohl bei den Neuinfektionen als auch bei den Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen in den letzten Wochen stark angestiegen sind.

In den vergangenen Monaten hat sich Experten zufolge in Deutschland die Omikron-Subvariante XBB.1.5 durchgesetzt. Sie gilt als stark ansteckend, löst aber keine schwereren Erkrankungen aus als andere Virusvarianten.

Unter verstärkter Beobachtung stehen zwei neue Virusvarianten: EG5 – auch Eris genannt – soll nach derzeitigem Wissensstand zwar ansteckender, nicht aber gefährlicher sein als die bisherigen Varianten. Deutlich mehr Mutationen zeigt die neue Corona-Variante BA.2.86, auch Pirola genannt.

Der Unterschied der Variante Pirola zu den bisher bekannten Corona-Varianten ist vergleichbar mit dem Mutationssprung, der damals von Delta zu Omikron stattgefunden hatte. Die anfängliche Sorge aber, dass Pirola gefährlicher als andere Varianten sein könnte, hat sich nicht bewahrheitet.

Nach jüngsten Berichten britischer Mediziner bringt Pirola auch bisher ungewöhnliche Symptome hervor. Eine Infektion mit der Virusvariante könne bei manchen Menschen neben den üblichen Covid-Symptomen wie Halsschmerzen, laufender Nase und Kopfschmerzen auch zu Hautausschlägen, roten und wunden Fingern sowie Zehen oder juckenden und geröteten Augen führen. Ebenso berichten Betroffene von Durchfall sowie Geschwüren und Schwellungen im Mund und auf der Zunge.

Wie auch Eris und die Subvariante XBB.1.5 gehört sie allerdings zum BA.2-Stamm des Coronavirus. Bei all diesen Varianten treten Experten zufolge auch die klassischen Symptome auf.

Typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sind Husten, Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen und Störungen des Geruchs- und/oder Geschmackssinns. Weitere Symptome können Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, allgemeine Schwäche, Lymphknotenschwellung, Hautausschlag, Bindehautentzündung oder auch Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall sein.

Die Krankheitsverläufe von COVID-19 sind häufig unspezifisch, vielfältig und variieren stark. Daher lassen sich keine allgemeingültigen Aussagen zum typischen Verlauf von COVID-19 machen - wie auch die Symptome der Pirola-Variante zeigen. Die meisten COVID-19-Verläufe sind eher mild und es kommt zu leichten Symptomen. Aber auch schwere Krankheitsverläufe und Komplikationen an verschiedenen Organsystemen sind möglich.

Das Impfkonzept für den Herbst/Winter 2023/24 sieht für Baden-Württemberg Impfangebote ohne staatliche Impfstrukturen vor. Impfangebote sollen über das Regelsystem (sowohl circa 7.000 Praxen niedergelassener Ärztinnen und Ärzte, in denen geimpft wird, als auch zusätzlich Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie Apotheken) abgedeckt werden.

Wie das baden-württembergische Sozialministerium dem SWR mitteilte, sind derzeit "keine Meldungen bekannt, dass nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung stünde, auch von einer Überlastung der Praxen haben wir keine Kenntnis" (Stand 13. Oktober).

Seit Mitte September 2023 ist der neue Impfstoff von Biontech/Pfizer gegen die aktuellen Corona-Varianten verfügbar. Erhältlich sind laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung zudem angepasste Vakzine für Kleinkinder sowie für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums sollen für die Wintersaison 14 Millionen Impf-Dosen für ganz Deutschland bereit liegen.

Das neue Vakzin ist laut Hersteller BioNTech an die Subvariante XBB.1.5 angepasst und soll auch gegen die neue Variante EG.5 wirksam sein. Es gibt einen wichtigen Unterschied zum angepassten Wirkstoff vom vergangenen Jahr. In den Ampullen steckt nun ausschließlich der neue Wirkstoff. Zuvor war es immer noch eine Kombination mit der Ursprungsimpfung.

Die EU-Kommission hat inzwischen auch einen adaptierten Impfstoff des US-Pharmaunternehmens Moderna zugelassen. Die Zulassung sei nach einer strengen Bewertung des Impfstoffs durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) erfolgt, hieß es. Erwartet wird auch ein an XBB.1.5. angepasster Impfstoff des Herstellers Novavax.

Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums erklärte, dass - anders als in Medienberichten dargestellt - auch weiterhin die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Anbietern besteht und nicht ausschließlich das BioNTech-Vakzin geliefert und bezahlt wird.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt Risikogruppen, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Dazu gehören Personen ab 60 Jahren, Personen ab 6 Monaten, die aufgrund einer Grunderkrankung besonders gefährdet sind, schwer an COVID-19 zu erkranken, Bewohner und Bewohnerinnen in Einrichtungen der Pflege sowie Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich in Baden-Württemberg impfen zu lassen. Impfangebote sollen über das Regelsystem (sowohl circa 7.000 Praxen niedergelassener Ärztinnen und Ärzte, in denen geimpft wird, als auch zusätzlich Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie Apotheken) abgedeckt werden.

Impfen lassen sollte sich auch Personal in medizinischen Einrichtungen und in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen mit direktem Kontakt zu Patientinnen und Patienten, Familienangehörige und enge Kontaktpersonen von Personen, bei denen durch eine COVID-19-Impfung vermutlich keine schützende Immunantwort erzielt werden kann. Eine Auffrischungsimpfung wird für bestimmte Risikogruppen empfohlen.

Die Organisation der Corona-Impfungen war zu Ostern vom Krisenmodus in die reguläre Versorgung in den Praxen übergegangen. Der Rahmen für den Anspruch auf kostenlose Impfungen ist nun eine Richtlinie, die sich an den Stiko-Empfehlungen orientiert. Laut einer Bundesverordnung sind Impfungen auf Kassenkosten aber auch darüber hinaus möglich, wenn eine Ärztin oder ein Arzt es für medizinisch erforderlich hält. Die Organisation wird dadurch komplizierter, dass der neue Impfstoff nicht als Einzeldosis kommt, sondern in Fläschchen mit sechs Dosen. Praxen müssen so oft erst genügend Impf-Interessenten dafür sammeln.

Die STIKO sieht kein Problem darin, sich gegen beide Erkrankungen auf einmal impfen zu lassen. Plachter weist jedoch darauf hin, dass die Menschen individuell sehr unterschiedlich auf die Impfungen reagierten. Manche vertragen es sehr gut und manche nicht so gut. Wichtig sei, rechtzeitig an die Impfung zu denken, damit man für eine mögliche Grippewelle auch gerüstet ist.

Seit dem 1. März 2023 hat Baden-Württemberg alle landesrechtlichen Corona-Regelungen aufgehoben. Zum 8. April 2023 sind auch die nach Bundesrecht noch geltenden Maskenpflichten entfallen. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha schließt weitere Corona-Maßnahmen aus. Maßnahmen werde es im kommenden Winter keine geben, versprach er. Dennoch hofft der Grünen-Politiker auf die Vernunft und Mithilfe der Bevölkerung.

Um sich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, gibt es einige Maßnahmen, die Sie ergreifen können:

Impfen lassen: Eine Impfung ist der beste Schutz gegen eine schwere COVID-19-Erkrankung. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt allen Menschen über 60, Menschen mit einer chronischen Erkrankung oder Immunschwäche eine Auffrischungsimpfung . Hygienemaßnahmen: Regelmäßiges Händewaschen, Abstand halten und das Tragen von Masken in geschlossenen Räumen oder bei Menschenansammlungen können dazu beitragen, das Risiko einer Ansteckung zu minimieren. Lüften: Regelmäßiges Lüften von Innenräumen kann dazu beitragen, das Risiko einer Ansteckung zu minimieren.

Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sollten Sie sich unverzüglich in häusliche Isolation begeben, um andere vor einer Ansteckung zu schützen. Beachten Sie die Anordnungen des Gesundheitsamtes während der häuslichen Isolierung. Es ist wichtig, dass Sie nicht mehr aus dem Haus gehen und auch keine Besucher empfangen. Wenn Sie Symptome haben, sollten Sie sich umgehend an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin wenden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Bundesministeriums für Gesundheit.

Experten zufolge funktionieren die Tests weiterhin zuverlässig, auch bei der neuen Virusvariante EG.5. Alte, bereits abgelaufene Tests sollten allerdings besser entsorgt werden. Denn sie könnten mit der Zeit ungültige oder ungenaue Ergebnisse liefern.