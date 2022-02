Corona-Kritiker auf dem Weg zu Kretschmanns Haus gestoppt

per Mail teilen

Gegner der Corona-Politik haben in Sigmaringen versucht, zum Wohnhaus von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vorzudringen. Die Polizei stoppte die Gruppe.

Etwa 60 Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Politik haben am späten Sonntagnachmittag bei einem Protestzug durch Sigmaringen vor dem Wohnhaus von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Halt gemacht. Rund zehn von ihnen versuchten, die Absperrung zu umgehen und zum Privathaus des Regierungschefs vorzudringen, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Dies sei jedoch verhindert worden.

Rund 60 Kritiker protestieren friedlich

Laut Polizei informierten Beamte Kretschmanns Ehefrau Gerlinde Kretschmann darüber, die zur selben Zeit nach Hause kam. Man gehe davon aus, dass der Ministerpräsident nicht zu Hause gewesen sei. Ein Strafverfahren sei eingeleitet worden. Insgesamt dauerte der Zug der Maßnahmen-Kritiker nach Polizeiangaben 90 Minuten und verlief friedlich.

Proteste vor Privathäusern von Politikern

Es ist in der Pandemie schon häufiger vorgekommen, dass der Protest von Corona-Maßnahmen-Gegnern vor die Wohnhäuser von Politikerinnen und Politiker getragen wurde. Anfang Dezember 2021 etwa gab es einen Fackel-Aufmarsch vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). Ende Januar dieses Jahres hatten rund 30 Menschen vor dem Wohnhaus von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer gegen die Impfpflicht protestiert und den Grünen-Politiker in Rufen offen angefeindet. Seine Frau habe ihm berichtet, dass die Protestierenden unter anderem "Palmer verrecke" gerufen hätten, sagte Palmer. Einen weiteren lautstarken Protest gab es im Januar vor dem Wohnhaus von Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos). Hier zogen Corona-Maßnahmen-Gegner unangemeldet an seinem Haus vorbei.