Lange durften sie gar nicht öffnen, jetzt drückt der Schuh an anderer Stelle: Die Situation der Gastronomie vom Bodensee über den Schwarzwald bis ins Taubertal ist angespannt.

Die Buchungslage der Betriebe im baden-württembergischen Gastgewerbe sei zwar erfreulich gut, so Daniel Ohl vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Die Mitarbeitersituation sei allerdings angespannt. In der Corona-Krise hatten viele der dort bislang Beschäftigten dem Gastgewerbe den Rücken gekehrt und sich in anderen, krisenfesteren Branchen neue Arbeit gesucht

Der Personalmangel macht Hotel- und Restaurant-Betreibern derzeit beispielsweise am Bodensee und in Oberschwaben zu schaffen. Viele Köchinnen und Köche und haben hier wegen des langen Lockdows ebenso ihre Jobs aufgegeben wie viele Kellnerinnen und Kellner. Auch die Gastronomie in Freiburg klagt über fehlendes Personal.

Der Freiburger Gastronom Dietmar Ganzmann berichtet über die Herausforderung mit fehlendem Personal:

3G-Regel in der Innengastronomie

Mit der seit Montag (17.8.) geltenden Corona-Verordnung hat sich für die Gastronomen in Baden-Württemberg zudem wieder etwas geändert. In der Innengastronomie gilt die sogenannte 3G-Regel: Zutritt bekommt nur, wer gegen Corona geimpft, von einer Infektion genesen oder negativ getestet ist.

Laut Sascha Hallweg, Inhaber des Restaurants Blume in Freiburg, sollte das aber kein Problem darstellen. Er hält die nötigen Kontrollen für "machbar". "Im Mai, Juni mussten alle ihren Test vorzeigen, sogar im Außenbereich. Da hat es auch funktioniert. Wir wissen, was auf uns zukommt", so Hallweg.

Hohe Bußgelder bei Verstößen gegen 3G-Regel

Bei Verstößen gegen die 3G-Regel drohen laut baden-württembergischen Gemeindetag hohe Bußgelder. In der Regel werden demnach 650 Euro fällig, wenn Betreiber die 3G-Nachweise der Besucher nicht überprüfen. Wer sich als Gast ohne Testnachweis Zutritt verschafft, riskiert 200 Euro Bußgeld.

Ein Schwerpunkt der Kontrollen wird auf Clubs und Diskotheken liegen, aber auch in Gaststätten soll es Stichproben geben. Nach SWR-Informationen hat das Landesgesundheitsministerium die Ordnungsämter gebeten, bei Verstößen in den ersten Tagen zurückhaltend zu reagieren und zunächst über die gültige Verordnung zu informieren.

Gastronomie: Umsatzplus im Juni

Im Juni haben die gelockerten Corona-Auflagen für einen Umsatzsprung im deutschen Gastgewerbe gesorgt. Gaststätten, Restaurants, Hotels und Pensionen hatten laut statistischem Bundesamt bundesweit fast 62 Prozent mehr Einnahmen als im Vormonat Mai.

Auch in Baden-Württemberg hat das Geschäft von Gastronomie und Hotellerie bis Mai angezogen. Die Hotels, Pensionen und Restaurants in den Ferienregionen im Land rund um Bodensee, Schwarzwald oder Kaiserstuhl sind seit dem Frühjahr voll.

Umsatz immer noch schlechter als vor Corona

Allerdings liegt der Umsatz der Betriebe bundesweit immer noch gut 40 Prozent unter dem Niveau von Februar 2020 - dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland. Auch die Gastronomie und Hotellerie in Baden-Württemberg verzeichnet mit Blick aufs gesamte erste Halbjahr 2021 wohl ein kräftiges Minus. Die aktuellen Zahlen bis Juni werden am Freitag bekannt gegeben.