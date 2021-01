Am Montag, dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien, lief nicht alles rund - vor allem, was das digitale Lernen betrifft. Doch es gibt auch noch weitere Probleme: Eines davon ist unter anderem das "mangelnde Gespräch" zwischen dem Kultusministerium und den Schulen, so das Fazit von Petra Rietzler, stellvertretende Vorsitzende des Landeselternbeirats Baden-Württemberg. mehr...