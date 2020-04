Corona-Krise: Schwere Zeiten für Fischer am Bodensee

Die Berufsfischer am Bodensee fangen immer weniger Fische. Wegen der Corona-Krise könnte es in diesem Jahr für sie noch weiter abwärts gehen. Unter anderem, weil viele von ihnen an Gastronomiebetriebe liefern - die mussten jedoch wegen der Corona-Verordnungen schließen. Deshalb lohnt es sich für die Fischer teilweise nicht einmal mehr, auf den See zu fahren.