Ein Pressesprecher der CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag ist am Coronavirus erkrankt. Eine in dieser Woche geplante Klausur soll trotzdem stattfinden.

Erkrankt ist ein Pressesprecher der CDU-Fraktion. Er hatte am vergangenen Wochenende leichte Erkältungs-Symptome bekommen und sich testen lassen. Weil er in den Tagen zuvor in der baden-württembergischen CDU-Geschäftsstelle Kontakt mit vielen anderen Mitarbeiter hatte, müssen zwölf von ihnen zuhause bleiben - darunter auch die Führung der Geschäftsstelle. Das hat ein Sprecher der Partei dem SWR bestätigt.

Demnach ist auch Fraktionschef Wolfgang Reinhart von der Quaratäne-Regelung betroffen, er hatte eine Besprechung mit dem Infizierten gehabt. Ein Corona-Schnelltest sei bei Reinhart am Montagabend aber negativ gewesen, hieß es weiter.

Wolfgang Reinhart, CDU-Fraktionsvorsitzender im baden-württembergischen Landtag picture-alliance / Reportdienste Sebastian Gollnow

Wichtige Mitarbeiter für Fraktionsklausur fehlen

Die für Mittwoch und Donnerstag geplante Klausur findet statt - für manche jedoch virtuell. Das ist die Lösung, die sich die CDU überlegt hat. Laut eines Sprechers gibt es damit genug positive Erfahrungen aus der Shutdown-Zeit. Die CDU-Mitarbeiter in Quarantäne werden per Videotelefonat teilnehmen können, hieß es. CSU-Chef Markus Söder ist ebenfalls per Videotelefonat bei der Klausur zugeschaltet.

Laut dem Sprecher, geht es dem erkrankten Pressesprecher den Umständen entsprechend gut. Der Verlauf sei bislang mild. Von den Mitarbeitern in Quarantäne habe bislang niemand Symptome.