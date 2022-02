BW-Ministerium berät mit Expertenrat über mögliche Corona-Lockerungen

Sind Corona-Lockerungen verantwortbar? Darüber will das Gesundheitsministerium von Baden-Württemberg mit Virologen und Klinik-Experten am Montag beraten.

Das Gesundheitsministerium von Baden-Württemberg spricht am Montagnachmittag mit einem Expertenrat über die Belastung der Krankenhäuser durch die Omikron-Variante. Laut Ministeriumsangaben soll das Gespräch die Grundlage für weitere mögliche Corona-Lockerungen sein.

Zu der Anhörung sind neben Experten der Unikliniken Freiburg, Tübingen und Ulm auch Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung und der Krankenhaus-Gesellschaft geladen. Im Wesentlichen geht es um die Frage, ob die hochansteckende Omikron-Variante zu einer Überlastung des Gesundheitswesens führt oder ob es wegen des milderen Verlaufs nach wie vor genügend Kapazitäten in den Krankenhäusern gibt.

Erkenntnisse sollen Grundlage für künftige Corona-Strategie sein

Daraus sollen auch Vorschläge für künftige Grenzwerte innerhalb des Corona-Stufensystems abgeleitet werden. Die Erkenntnisse der Klinikvertreter und Epidemiologen sollen zwei Tage vor der nächsten Ministerpräsidenten-Konferenz Grundlage sein für die weitere Corona-Strategie in Baden-Württemberg und mögliche Lockerungsschritte. Da die Kapazitäten in den Krankenhäusern als ausreichend eingeschätzt werden, könnten die Grenzwerte für die Schutzmaßnahmen schon bald deutlich hochgesetzt werden. Das könnte bedeuten, dass Baden-Württemberg demnächst aus der Alarmstufe zurück in die Warnstufe kommen würde. In der Warnstufe gelten in den meisten Lebensbereichen nur noch die 3G-Regeln (geimpft, genesen oder getestet).

Eine Übersicht des Landes über die Maßnahmen in den jeweiligen Stufen finden Sie hier.

Neue Corona-Regeln für kritische Infrastruktur

Am Montag ist in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung mit gelockerten Regeln für die kritische Infrastruktur in Kraft getreten. Krankenhäuser, Feuerwehr, Strom- oder Wasserversorger können demnach Beschäftigte an zentralen Stellen aus der Quarantäne holen, wenn sie Kontaktpersonen oder Haushaltsangehörige von Corona-Infizierten sind. Die Mitarbeiter selbst dürfen nicht infiziert sein. So sollen personelle Engpässe im Gesundheitswesen oder bei Energieanbietern verhindert und die Grundversorgung sichergestellt werden.