Gleich zwei Stadt- und Landkreise haben am Montag die Corona-Vorwarnstufe überschritten. In Mannheim liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 36,1, im Kreis Esslingen sogar bei 40,4 (Stand 5.10., 16 Uhr). Die Vorwarnstufe ist erreicht, wenn es in einem Kreis innerhalb einer Woche mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen gegeben hat.