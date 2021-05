per Mail teilen

Die Suche nach einem Termin für die erste Corona-Impfung in Baden-Württemberg: eine Geduldsprobe. In den Impfzentren gibt es kaum Termine, bei den Hausärzten eine Warteliste. Aus dem Sozialministerium kommt Kritik an Bundesgesundheitsminister Spahn.

Seit dem 17. Mai dürfen sich in den Impfzentren in Baden-Württemberg Menschen der Prioritätsstufe drei gegen das Coronavirus impfen lassen. Dazu zählen diejenigen, die aus beruflichen Gründen eine Impfberechtigung erhalten - zum Beispiel Beschäftigte bei Polizei und Feuerwehr, Verkäuferinnen und Busfahrer oder Menschen, die in der Jugendhilfe tätig sind. Zusätzlich ist die Impfstoff-Priorisierung bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten für alle Impfstoffe aufgehoben worden.

Das Problem derzeit: In Baden-Württemberg und deutschlandweit sind immer mehr Menschen impfberechtigt - nur die Impfstoffe sind weiterhin knapp. Die Folge ist, dass viele Menschen frustriert sind wegen der erfolglosen Suche nach einem Termin für die Corona-Erstimpfung.

Unter anderem machen viele Menschen auf Social Media ihrem Ärger Luft - wie zum Beispiel auf Twitter unter dem Hashtag #impfdesaster.

#Impfpriorisierung wird aufgehoben. Bei den Mengen an #Impfstoff, der ungenutzt rumliegt, ist das ein total logischer Schritt. Moment, halt... die #Impfzentren vergeben z.Z. gar keine Termine mehr für #Erstimpfung, weil KEIN IMPFSTOFF DA IST! #Impfdesaster #Taskforce #Spahn Informelles - Stoßlüften2.0 😷, Twitter, 17.5.2021, 20:01 Uhr

Jaja, da ist man in #Impfpriorisierung Gruppe 3 und bekommt weder beim #Hausarzt, noch beim Impfzentrum einen Termin. Nicht nur jetzt nicht, sondern so gar nicht. Einfach in ein paar Wochen nochmal anrufen... Läuft bei uns! #Impfdesaster #Staatsversagen Jeannine Budelmann, Twitter, 18.5.2021, 14:07 Uhr

Auch der Tweet von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit dem Hinweis, dass wir auch in dieser Phase der Pandemie Geduld brauchen werden, wird entsprechend kommentiert.

Die heutigen Entscheidungen bedeuten nicht, dass jetzt alle direkt ein Impfangebot bekommen. Auch in dieser Pandemiephase werden wir Geduld brauchen. Alle bekommen eine Impfung - aber wir brauchen die Zeit bis Ende des Sommers, um allen ein Angebot gemacht zu haben. (3/3) Jens Spahn, Twitter, 17.5.2021, 18:57 Uhr

Baden-Württembergs Sozialministerium beklagt Impfstoffmangel

Nicht nur im Netz gibt es Unmut, auch die Leiterin der Stabsstelle Impfen im Landessozialministerium, Layla Distler, kritisierte in der "Badischen Zeitung" Bundesgesundheitsminister Spahn.

"Es hatte die Aussage gegeben, im Mai komme soviel Impfstoff, dass wir kaum noch wissen würden, wohin damit." Layla Distler, Leiterin der Stabsstelle Impfen in Stuttgart

Das sei laut Distler aber nicht eingetroffen. Bislang sei weit weniger geliefert worden als erwartet. So könnten in den Impfzentren kaum noch Termine für Erstimpfungen vergeben werden. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte signalisierten ebenfalls, mehr impfen zu können. Aber auch dort stünden zunehmend Zweitimpfungen an.

Erfolglose Suche - Problem ist die Impfstoff-Menge

Wer über das Impfportal impfterminservice.de versucht, online einen Termin für einer Corona-Erstimpfung zu buchen, landet oft nur im Wartebereich oder bekommt die Information, es stünden derzeit leider keine Termine zur Verfügung.

Die Kritik, das Impfportal müsse deswegen verbessert werden, weist das Sozialministerium in Stuttgart zurück. Das grundsätzliche Problem sei, dass die Nachfrage nach Impfterminen das Angebot an Impfstoff weiterhin um ein Vielfaches übersteige, so ein Sprecher des Ministeriums.

Allerdings habe sich inzwischen auch herausgestellt, dass die Einheitlichkeit des Impfportals durch unterschiedliche Anforderungen der Bundesländer eher ein Hemmnis darstellt. Für die Länder sei es im Nachhinein nachteilig, dass sie dieses System nutzen, selbst aber nicht der Auftraggeber sind, heißt es weiter.

Der Impfterminservice wurde ursprünglich vom Bundesgesundheitsministerium als bundeseinheitliches System konzipiert. Die KV-Digital betreut das Portal für die Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV).

Ministerium: "Schlupflöcher" im Impfportal geschlossen

Es gab jedoch mit Blick auf den Massenbetrieb einige "Schlupflöcher", die zu unerwünschten Buchungen führten. Diese seien mittlerweile geschlossen, heißt es weiter, erklärt der Ministeriums-Sprecher. So würden Termine während des Buchungsvorgangs mittlerweile für zehn Minuten fest reserviert.

"Im bisherigen Verlauf läuft das System auch im Hinblick auf die hohen Buchungsanfragen technisch extrem stabil." Sozialministerium über Terminportal zur Corona-Impfung

Eventuell eigenes Übersichtstool für freie Termine

Auf Wunsch unter anderem von Baden-Württemberg prüfe die KV-Digital derzeit, ob sie ein eigenes, aussagekräftiges Übersichtstool über alle freien Termine im Land programmieren und zur Verfügung stellen kann, teilte das Ministerium mit.

Da Entscheidungen zu Feature-Änderungen aber im Konsens mit anderen Bundeländern geschlossen werden müssten, bräuchten diese Abstimmungsprozesse eventuell etwas mehr Zeit, auch die technischen Änderungen müssten umgesetzt, getestet und freigegeben werden, heißt es weiter aus dem Sozialministerium.

Inzwischen haben mehrere private Anbieter eigene Internetportale geschaltet. Mit einer Übersicht über die Impfzentren und die dort freien Termine wollen sie so einen Mehrwert zum offiziellen Portal der KBV bieten.