Der 2. Advent am vergangenen Sonntag ist für viele besinnlich und ruhig verlaufen. Für meine Mutter und mich bleibt dieser Sonntag jedoch in schlechter Erinnerung. Der Grund: ein Anruf aus Griechenland.

"Sie kann auf Dauer nicht mehr eigenständig atmen, sie kann zu Hause nicht mehr versorgt werden", sagte der griechische Arzt am Telefon zu meiner Mutter. Ich konnte ihn hören, er war ruhig, doch zugleich entnahm ich seiner Stimme, dass die Lage ernst ist. Meiner Mutter und mir war sofort klar, es ist das eingetreten, vor dem wir am meisten Angst hatten. Unsere geliebte Oma kommt mit Verdacht auf das Coronavirus ins Krankenhaus und wir sitzen in Deutschland fest. "Du bist hier und weißt, deine Mutter ist todkrank, sie liegt im Sterben und dann sagt dir der Arzt sie muss ins Krankenhaus. Dann hast du natürlich direkt die Bilder der Covid-Patienten im Kopf und weißt: Wenn deine Mutter jetzt dahin kommt, war's das", erzählt meine Mutter.

Sonntags auf das Coronavirus testen lassen, aber wie?

Der erste Reflex meiner Mutter war, sich testen zu lassen, um so schnell wie möglich nach Griechenland fliegen zu können. Denn ohne negativen Corona-Test kann sie nicht einreisen. An einem Sonntag einen Abstrich machen, geht das überhaupt? Ja, zu ihrem Glück hat das Corona-Testzentrum in Nürtingen (Kreis Esslingen) auch am Wochenende geöffnet. Über die Hotline 116117 des Patientenservices erhielt sie eine Nummer, mit der sie dann eine Stunde nach dem Anruf zum Drive-In-Abstrich fuhr. Eine erste Erleichterung machte sich im Auto breit - wir fuhren gegen 13 Uhr zum Testen.

"Ich muss zu meiner Mama, egal was ist." Meine Mutter kurz nach dem Anruf

Meine Oma kam in den 1960er Jahren als junge Gastarbeiterin nach Baden-Württemberg. 2002 kehrte sie für ihre Rente gemeinsam mit meinem Opa zurück in ihr Heimatland. Ihr ganzes Leben widmete sie anderen: ihrer Arbeit bei einem baden-württembergischen Autozulieferer und ihrer Familie. Und jetzt muss sie im schlimmsten Fall alleine sterben, weil die Welt mitten in einer Pandemie steckt. Das ist nicht fair, denke ich mir. Wer Familie im Ausland hat, kennt diese Angst - besonders verstärkt durch die Corona-Pandemie. Auf der ganzen Welt sterben aktuell Menschen an Covid-19. Das Schlimmste daran: nicht in den Händen ihrer Familie, sondern im besten Fall im Beisein von Pflegerinnen und Pflegern.

Ein Bild aus dem vergangenen Sommer zeigt meine Oma Händchen haltend mit meiner Mutter und ihrer Urenkelin. Sie ist seit mehreren Jahren ein Pflegefall und im letzten Stadium der Krankheit Alzheimer. Privat

App macht Hoffnung auf schnelles Testergebnis

Im Testzentrum angekommen, ging alles ganz schnell. Doch wohl fühlte sich meine Mutter nicht. Der Mann an der Fensterscheibe begann den Abstrich ohne jegliche Vorwarnung oder Einweisung. Meine Mutter war sehr verunsichert. Der Mann ging seiner Arbeit nach und nahm zwei Abstriche, einen aus dem Mund und einen aus der Nase. Er drückte ihr danach einen Flyer in die Hand und sagte ihr auf Nachfrage, das Ergebnis sei in 24 bis 48 Stunden via App abrufbar - Stunden, die meine Oma vielleicht nicht mehr hat. Zurück zu Hause installierten wir die empfohlene Labor-App für das Testergebnis und buchten auf Verdacht für Dienstagfrüh einen Flug nach Griechenland. Und dann begann das Warten.

Die Technik versagt - wer hätte es gedacht

Der Montag verging, kein Testergebnis. Anrufe aus Griechenland verunsicherten meine Mutter. Keiner durfte zu meiner Oma, die Verwandtschaft vor Ort erhielt keine Informationen. Wir wussten nur, sie lebt und liegt auf der Covid-Station. Wir lenkten uns ab und packten auf Verdacht Koffer, meine Mutter checkte immer wieder erfolglos ihre App. Erschöpft schliefen wir auf der Couch ein. In der Nacht auf Dienstag dann die Erlösung: Der Befund ist da, grünes Licht für meine Mutter, sie ist negativ getestet worden. Um fliegen zu können, brauchte sie den Befund aber in Briefform, auf Deutsch und in englischer Sprache. Doch: Die App zeigte immer wieder eine Fehlermeldung an. "Als er dann endlich kam, kurz vor dem Abflug, konnte ich die PDF-Datei nicht öffnen", erzählt meine Mutter. In der Nacht erreichten wir auf der Servicehotline niemanden mehr.

Der Morgen bringt Erleichterung

Am frühen Dienstagmorgen, 3,5 Stunden vor Abflug, fuhren wir ohne bescheinigtes Testergebnis zum Stuttgarter Flughafen. "Um 8 Uhr ist die Servicehotline besetzt, dann muss mir jemand helfen", sagte meine Mutter im Auto. Dort angekommen rief meine Mutter alle möglichen Telefonnummern des App-Anbieters und des zuständigen Labors an. Insgesamt drei Personen konnten ihr nicht helfen, sie seien nicht zuständig.

"Das heißt, du sitzt hier vor dem Check-In, weißt, dass du eigentlich fliegen könntest, aber kannst nicht, weil die Technik versagt." Mutter kurz vor Abflug

Nach etlichen Anrufen wurde meine Mutter zu einer Dame durchgestellt, die helfen konnte. Aber auch dann ein weiterer Stolperstein: Das Testergebnis konnte ihr aus Datenschutzgründen nur per Fax zugeschickt werden. Auch dafür fanden wir eine Lösung. Meine Mutter ließ sich das Schreiben in ihr Büro faxen und hatte noch genug Zeit, das Dokument zu holen. "Hätte diese Dame nicht so unbürokratisch gehandelt, könnte ich jetzt nicht runterfliegen und hätte meine Mutter wahrscheinlich nicht mehr vorgetroffen - der nächste Flug geht nämlich erst in ein paar Tagen", so meine Mutter.

Alleine auf weiter Flur wartete meine Mutter im Gatebereich des Stuttgarter Flughafens. Private

Nach zwei Tagen Ungewissheit konnte meine Mama am Dienstagvormittag schließlich nach Griechenland fliegen. Mit ihr zusammen in der Maschine Richtung Süden saßen 19 weitere Passagiere. Wie es in Griechenland für sie und meine Oma weitergeht, wissen wir nicht, denn das Coronavirus sucht sich seinen Weg, uns Menschen sind die Hände gebunden. Zu ihr darf niemand, die einzige Hoffnung ist ein Wiedersehen zu Hause.