Diese Corona-Maßnahmen gelten in meinem Landkreis

Die Sieben-Tage-Inzidenz oder Neuinfektionsrate in Baden-Württemberg ist hoch - in immer mehr Kreisen treten zusätzliche Einschränkungen für Ungeimpfte in Kraft. Ein Überblick.

Die Landesregierung hat angesichts der hohen Corona-Infektionenszahlen in Baden-Württemberg weitergehende Maßnahmen festgelegt. Diese gehen über das hinaus, was Bundestag und Bundesrat am 18. und 19. November im Infektionsschutzgesetz beschlossen hatten. Zum einen hat das Land mit der "Alarmstufe II" den Stufenplan für die Corona-Maßnahmen um eine Stufe erweitert. Außerdem traten am 22. November in den Kreisen mit einer besonders hohen Sieben-Tage-Inzidenz weitere Einschränkungen für Ungeimpfte in Kraft. Shopping nur für Geimpfte, Ausgangssperren für Ungeimpfte Diese Maßnahmen orientieren sich nicht an der Hospitalisierungsrate wie die übrigen Regeln, sondern folgen der Neuinfektionsrate, also der Zahl der registrierten Corona-Ansteckungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche. Liegt diese zwei Tage über 500, gilt für nicht geimpfte oder genesene Menschen eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr, außerdem dürfen sie nur noch Geschäfte und Märkte betreten, die der Grundversorgung dienen. Uwe Lahl, der Amtschef im Sozialministerium, sagte dem SWR, es gelte jetzt, schnellstmöglich die vierte Welle zu brechen. "Die Ursache für die vierte Welle sind die Nicht-Geimpften." Deswegen müsse man Maßnahmen ergreifen, die dazu beitragen, dass diese Menschen nicht weiter zum Infektionsgeschehen beitragen, so Lahl. In den rot markierten Landkreisen gelten zusätzlich zur "Alarmstufe II" Ausgangssperren und 2G im Einzelhandel: So werden die Fristen berechnet Die Einschränkungen treten am dritten Tag in Kraft, nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionsrate) zwei Tage nacheinander über 500 lag. Sinken die Infektionszahlen, dürfen die Maßnahmen am sechsten Tag aufgehoben werden, vorausgesetzt, die Neuinfektionsrate lag fünf Tage in Folge unter 500. Dabei gelten die Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA), die jeden Abend für den jeweiligen Tag bekannt gegeben werden. Liegt ein Kreis beispielsweise am Montag und Dienstag laut LGA über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 500, gelten ab Mittwoch die Regelungen zur Ausgangssperre und 2G im Einzelhandel.