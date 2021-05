Die neue Bundesverordnung vereinheitlicht die bereits in Baden-Württemberg geltenden Regeln für ganz Deutschland. Änderungen gibt es im Land, was den Grenzverkehr betrifft.

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine neue Einreiseverordnung beschlossen, die bereits am morgigen Donnerstag in Kraft tritt. Damit wird die Quarantänepflicht in ganz Deutschland nach der Einreise einheitlich geregelt: Die in Baden-Württemberg bereits geltenden Ausnahmen von der Quarantänepflicht nach der Einreise aus einem Risikogebiet für geimpfte und genesene Personen gelten nun bundesweit.

Keine Erleichterungen bei Einreisen aus Virusvariantengebieten

Für den Bund ist nun neu, dass geimpfte und genesene Personen Menschen mit einem negativen Coronatest gleichgestellt werden. Dies gilt aber nicht bei Einreisenden, die sich in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben. Diese benötigen bei der Einreise zwingend einen Negativtest, zudem gelten strengere Regelungen bei den Ausnahmen von der Quarantänepflicht.

Wie lange dauert die Quarantäne nun?

Die Quarantänedauer beträgt zwar weiterhin grundsätzlich zehn Tage, allerdings kann die Quarantäne bei Einreise aus einem normalen Risikogebiet bereits vor dem Ablauf von zehn Tagen von genesenen, geimpften oder getesteten Personen beendet werden. Das ist dann möglich, wenn diese den entsprechenden Nachweis über das Einreiseportal übermittelt haben. Nach Aufenthalt in Hochinzidenzgebieten kann eine Testung frühestens fünf Tage der nach Einreise stattfinden. Für die Einreise aus einem Virusvariantengebiet gilt grundsätzlich eine Quarantänedauer von 14 Tagen.

Was bedeutet die 24-Stunden-Regelung?

In Baden-Württemberg gilt ab morgen die sogenannte 24-Stunden-Regelung wieder ohne Einschränkungen. Sie besagt, dass eine quarantänefreie Einreise möglich ist, wenn der Aufenthalt in einem Hochinzidenzgebiet oder Virusvariantengebiet weniger als 24 Stunden betrug und bei der Rückkehr ein Negativtest mitgeführt wird. Diese Regelung war in den Grenzregionen Baden-Württembergs über den Winter eingeschränkt worden.

Lucha appelliert an Verantwortung von allen

„Ich begrüße sehr, dass die Einreise-Regelungen nun durch den Bund vereinheitlicht wurden. Auch im Grenzverkehr zu Frankreich oder zur Schweiz wird es wieder etwas mehr Normalität geben", so Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) in einer Mitteilung. Dennoch sei weiterhin Vorsicht geboten. "Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Umso mehr kommt es bei den nun beschlossenen Lockerungen auf die Verantwortung von uns allen an.“