Früher waren Videoverhandlungen in baden-württembergischen Gerichtssälen eine Seltenheit. Mit der Corona-Pandemie hat sich das grundlegend geändert - womöglich sogar auf Dauer.

Immer mehr Gerichte in Baden-Württemberg verhandeln per Webcam. Software für Videoverhandlungen stünde bereits mehr als 1.200 Richterinnen und Richtern im Land zur Verfügung, teilte Justizminister Guido Wolf (CDU) am Montag in Stuttgart mit. Bis vor einem Jahr hätten Videoverhandlungen noch ein Nischendasein geführt. Aber in der Pandemie habe man die Gunst der Stunde erkannt und die Voraussetzungen in kürzester Zeit ausgebaut.

Der Vorteil von Verhandlungen per Videoschalte: Kläger, Beklagte und Anwälte müssen nicht reisen, gerade für Risikopatienten ist das eine gute Alternative. Gesetzlich möglich sind Videoverhandlungen aufgrund des Paragrafen 128a der Zivilprozessordnung schon seit Jahren, genutzt wurde diese Möglichkeit bislang kaum. Laut Justizminister Wolf würden Videoverhandlungen auch die Jahre nach Corona prägen, wenn sie auch nie Präsenzverhandlungen ganz ersetzen könnten.

Wlan für alle Gerichte

Um den Justizbetrieb trotz Corona am Laufen zu halten, seien die Beschäftigten mit Laptops ausgestattet worden, so Justizminister Wolf. Auch das Homeoffice werde in der Justiz Teil des Arbeitsalltags bleiben. Bis Ende des Jahres würden alle Gerichte mit Wlan ausgestattet.

Ob eine Verhandlung im Videoformat durchgeführt wird, entscheidet der Richter. Ein rechtlicher Zwang zur Schalte für die Prozessbeteiligten besteht aber nicht: Wer persönlich im Gerichtssaal erscheinen will, kann dies weiter tun. Nicht jede Gerichtsverhandlung eigne sich für eine Videokonferenz, etwa bei komplexen Zeugenvernehmungen und hochstreitigen Familiensachen, so Wolf.

Anlagen ständig im Einsatz

Vor allem an Arbeitsgerichten und in Zivilprozessen im Land sorgte Corona in den vergangenen Monaten für einen Boom an Videoverhandlungen. Besonders Schlichtungsgespräche an Arbeitsgerichten eigneten sich für Videoverhandlungen, sagte der Präsident des Landesarbeitsgerichts, Eberhard Natter. Videoverhandlungen würden auch nach der Pandemie eine große Rolle spielen. "Denn es ist eigentlich kaum vertretbar, einen Rechtsanwalt aus Hamburg für einen 20-minütigen Gütetermin nach Stuttgart zu laden, wenn dieser Termin genauso gut virtuell stattfinden kann", so Natter.

Am Arbeitsgericht Stuttgart werden laut Ministerium bereits 50 Prozent der Güteverhandlungen per Videoverhandlung durchgeführt. Güteverhandlungen dienen in Zivilprozessen dazu, einen Rechtsstreit einvernehmlich zu beenden.

Von 33 Richtern im Zivilbereich am Landgericht Mannheim hätten bereits 31 Richter per Video verhandelt, sagte Jens Gomm, Richter am Landgericht. Er sprach von 30 Verhandlungen pro Woche, die Anlagen seien eigentlich ständig im Einsatz.

"Die Videoverhandlung ist gekommen um zu bleiben." Jens Gomm, Richter am Landgericht Mannheim

Man wäge aber bei jedem Fall sorgsam ab. Bei Zeugenbefragungen sei er etwa zurückhaltend. "Ich will nicht, dass sich irgendein Zeuge zwischen Tür und Angel mal schnell dazuschaltet." Da gehe es um die Würde des Gerichts, den Zeugen müsse auch der Ernst der Lage klar sein.

Strafprozesse: Zeugen nur im Ausnahmefall per Video

Strafprozesse per Webcam sind weiterhin nicht möglich. Für die Bild- und Tonübertragung einer strafrechtlichen Hauptverhandlung gibt es keine gesetzliche Regelung. Zeugenaussagen per Video sind bislang nur in Ausnahmefällen möglich.