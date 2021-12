Doppelte QR-Codes beim digitalen Impfnachweis in BW: Das sind die Gründe

Seit Dezember wird in Baden-Württemberg nur noch der digitale Corona-Impfnachweis anerkannt. Doppelte QR-Codes beim Impfzertifikat sorgen jedoch immer wieder für Fragen.

In Baden-Württemberg gilt in vielen Bereichen die sogenannte 2G-Plus-Regel. Das bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Nach einer Booster-Impfung - oder wenn die zweite Impfung oder eine Infektion kein halbes Jahr her ist - entfällt diese Testpflicht jedoch.

Es kann vorkommen, dass beispielsweise nach einer Booster-Impfung mehrere QR-Codes in der CovPass-App oder der Corona-Warn-App auftauchen. Der Landesapothekerverband Baden-Württemberg hat das dem SWR bestätigt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Apotheken seien angewiesen, die Daten für das digitale Impfzertifikat so zu erfassen, wie sie im Personalausweis stehen, erklärte Verbandssprecher Frank Eickmann gegenüber dem SWR. In Impfzentren oder bei Ärzten würden teilweise aber die Daten des Impfpasses oder der Krankenkassenkarte übernommen.

Wenn in der CovPass-App oder der Corona-Warn-App jedoch Impfzertifikate mit verschiedenen Namen angelegt werden, erzeugt die App automatisch einen weiteren QR-Code. Konkret bedeutet das: Wenn im Personalausweis beispielsweise noch ein Zweit- oder Drittname eingetragen ist - bei der Krankenkassenkarte oder auf dem gelben Impfpass aber nicht - kann es passieren, dass in der App zwei verschiedene QR-Codes angezeigt werden. Das kommt vor allem dann vor, wenn ein digitales Impfzertifikat in der Apotheke ausgestellt wurde und das andere nicht.

Mehrere QR-Codes sind kein Problem

Wenn mehrere QR-Codes vorliegen, sei das aber nicht weiter schlimm, so der Sprecher des Apothekerverbands, Eickmann. Es entstünden keine Nachteile, da man ohnehin einfach immer nur den aktuellsten Code vorzeigen müsse. Wer sich dennoch daran störe, könne in die Apotheke gehen und dort das Zertifikat nachträglich ändern lassen. Grundsätzlich sei das aber nicht nötig. Eine Ausnahme seien Auslandsreisen: Hierbei ist es laut Verbandssprecher Eickmann zu empfehlen, darauf zu achten, dass die Daten von Impfzertifikat und Personalausweis übereinstimmen.

Grundsätzlich wünschen sich die Apotheken, dass die Vorgaben des Robert Koch-Instituts für alle Institutionen gelten würden, die digitale Impfzertifikate ausstellen. Dann würden ausschließlich die Daten des Personalausweises als Grundlage für das digitale Impfzertifikat und den QR-Code dienen.