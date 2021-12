Corona-Demonstrationen in Baden-Württemberg: Mehrere Teilnehmer in Ravensburg festgenommen

Wie am vergangenen Montag fanden erneut mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Politik in mehreren baden-württembergischen Städten statt. In Ravensburg kam es zu Festnahmen.

In mehreren Städten in Baden-Württemberg haben am Montagabend erneut Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Bislang gibt es keine Meldungen über Verletzte. Allerdings gab es laut der Polizei mehrere Festnahmen in Ravensburg, wo rund tausend Teilnehmer zusammen kamen, obwohl die Versammlung nicht bei der Stadt angemeldet worden war. Die festgenommen Personen sollen Polizisten beleidigt und angegriffen haben, hieß es. Eine genaue Zahl konnte der Sprecher nicht nennen, die Auswertungen würden noch laufen. "Innerhalb der Gruppe gab es eine kleine, aber durchaus radikale Gruppe, die nicht vor Gewalt gegen Polizeikräfte und auch andere zurückschreckt", sagte der Sprecher zum SWR.

Nicht angemeldete Demos in Ulmer Region

Mehr als zweitausend Menschen sind zudem durch die Kommunen Ostwürttembergs und der Region Donau-Iller gezogen. Demnach waren es laut SWR-Informationen in den Städten Ulm und Heidenheim jeweils rund 1.000, außerdem in Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd insgesamt 800 Teilnehmer. Zudem habe es in weiteren Kommunen entsprechende Veranstaltung gegeben, die nicht angemeldet gewesen seien, erklärten Polizeisprecher auf SWR-Nachfrage. Wie der Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm, Wolfgang Jürgens, dem SWR bestätigte, werde in dem Zusammenhang nun ermittelt.

In Mannheim versammeln sich 400 Menschen zur Gegendemo

In Mannheim zogen laut SWR-Informationen etwa 400 Demonstranten durch die Stadt. Die Einkaufsmeile Planken wurde teilweise gesperrt, der Straßenbahnverkehr war eingestellt. Zu körperlicher Gewalt sei es nicht gekommen, so die Polizei. Einige Demonstranten hätten allerdings Böller geworfen. Zu einer Gegendemo, bei der als Zeichen gegen die Aufmärsche eine Menschenkette um das Rathaus gebildet wurde, kamen ebenfalls etwa 400 Teilnehmer zusammen. In Pforzheim konnten die Beamten zunächst keine Zahl nennen.

Bei einer Gegendemo in Mannheim kamen am Montag rund 400 Teilnehmer zusammen, um eine Menschenkette am Rathaus zu bilden. Sie richteten sich damit gegen die etwa 350 Corona-Demonstranten, die sich in der Innenstadt versammelt hatten. SWR

Auch in anderen Bundesländern sind am Montag Menschen gegen Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gegangen. Vor allem im Osten Deutschlands hatten die Demonstrationen großen Zulauf.

Teilnehmer treffen sich als "Spaziergänger"

Seit Wochen gehen Gegner der Corona-Politik vielerorts in Deutschland auf die Straße. Allein am vergangenen Montag hatten laut Angaben der Polizei 160 Versammlungen mit 23.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Baden-Württemberg stattgefunden. Auch über die Weihnachtsfeiertage gab es Demonstrationen. Laut Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums gingen am vergangenen Wochenende landesweit rund 2.200 Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße.

Teilnehmer treffen sich zu sogenannten Spaziergängen

Nicht immer kündigen Teilnehmenden die Demonstrationen an, sondern treffen sich als sogenannte Spaziergänger. Weil sie sich in sozialen Netzwerken verabreden, weiß die Polizei manchmal nicht im Voraus, wo eine solche Aktion stattfindet. Sie muss unter anderem kontrollieren, dass die Corona-Regeln eingehalten werden. Diese wurden am Montag in Baden-Württemberg verschärft.

Bei derartigen Protesten hatte es immer wieder Ausschreitungen gegeben. Bei einer Demonstration mit rund 800 Teilnehmern in Mannheim wurden am vergangenen Montag 13 Polizeibeamte verletzt. 131 Teilnehmer wurden laut Angaben der Polizei wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt.

Stadt Reutlingen: Versammlungsverbot bis Anfang Januar

Die Stadt Reutlingen und der Landkreis Reutlingen verlängerten infolge von Verstößen ihre Verbote solcher Versammlungen bis einschließlich Sonntag, 2. Januar. "Das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut, das jedoch nicht nur mit Rechten, sondern auch mit Pflichten seitens der Versammlungsorganisatoren und -teilnehmer verbunden ist", hieß es dazu. In der aktuellen Corona-Situation gehören vor allem Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen wie Abstände und Maskenpflicht dazu. Versammlungen, die ordentlich angemeldet und bei denen verlässlich Auflagen eingehalten werden, seien weiterhin möglich.