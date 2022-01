Erste Corona-Versammlungen 2022: Innenministerium zieht positive Bilanz

Mit Blick auf die Einhaltung von Corona-Regeln am ersten Wochenende 2022 zieht das baden-württembergische Innenministerium eine positive Bilanz. Mit Ausnahme der Stuttgarter Silvesternacht habe es landesweit keine größeren Zwischenfälle gegeben, sagte ein Ministeriumssprecher dem SWR. An Neujahr sowie am Sonntag habe es demnach 26 Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen mit insgesamt 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegeben. In Reutlingen und in Ravensburg hat die Polizei laut Ministerium verbotene Demonstrationen mit jeweils 300 Menschen aufgelöst, ohne dass es zu größeren Zwischenfällen kam. Auch die Silvesternacht sei erstaunlich ruhig verlaufen, sagte der Sprecher. Die Bevölkerung habe sich weitgehend an die Kontaktbeschränkungen gehalten. Nur In Stuttgart hatte es laut Polizei Widerstand gegen die Sperrung des Schloßplatzes gegeben. Vier Beamte seien dabei verletzt worden, ein Jugendlicher sei nach einem gezielten Böllerwurf auf die Polizei festgenommen worden.