Am Samstag haben laut Veranstalter 1.500 Menschen in Stuttgart gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung demonstriert. Weil sich die Teilnehmenden dabei nicht an die geltenden Abstands- und Maskenregelungen gehalten haben, wurde die Demonstration von der Polizei schließlich aufgelöst. Die Stimmung gegen die Anwesenden von Presse und Polizei war aufgeheizt.