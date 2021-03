Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Baden-Württemberg ist auf insgesamt 234 Fälle gestiegen. Das teilte das Sozialministerium am Montagabend mit. Unterdessen empfiehlt Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) die Absage von Veranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmern.

Hier direkt zur aktuellen Entwicklung in Baden-Württemberg: Die Zahl der gemeldeten Coronavirus-Fälle steigt weiter an und hat damit auch zunehmend Auswirkungen auf das Land. Den aktuellen Stand der Berichterstattung für Baden-Württemberg finden Sie hier.

Hier finden Sie die aktuellsten Entwicklungen und wichtigsten Aspekte rund um das Coronavirus:

Wie geht Baden-Württemberg mit Großveranstaltungen um?

Welche Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen?

Wie viele Infizierte gibt es aktuell?

Welche Auswirkungen hat das Coronavirus auf die Wirtschaft im Land?

Wo kann man sich auf Corona testen lassen?

Wie sinnvoll sind Hamsterkäufe?

Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) empfiehlt, wegen der Ansteckungsgefahr durch das neuartige Coronavirus größere Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Dazu hatte am Sonntag bereits Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geraten - aus dessen Sicht geschehe das derzeit noch zu zaghaft. Welche Folgen die Empfehlung Luchas für Baden-Württemberg haben wird, blieb zunächst unklar. Ob Großveranstaltungen abgesagt werden, müssten die Veranstalter oder letztlich die Städte und Gemeinden selbst entscheiden, hieß es aus dem Gesundheitsministerium.

Coronavirus, Sars-CoV-2 und Covid-19 Coronavirus ist die geläufigste Bezeichnung für das neuartige Virus aus China. Dessen offizieller Name, den die WHO festgelegt hat, lautet Sars-CoV-2. Die aus dem Virus resultierende Lungenkrankheit heißt Covid-19.

Spitzenspiel des VfB Stuttgart findet wie geplant statt

Entgegen der Empfehlung wird das Fußball-Zweitligaspiel VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld am Montagabend jedoch stattfinden. Der Stuttgarter Sportbürgermeister Martin Schairer (CDU) erklärte am Sonntag, die Empfehlung des Bundes richte sich als erstes an die Deutsche Fußball Liga (DFL) und die Vereine. Die Stadt Stuttgart sei aber im Austausch mit dem VfB. Zukünftig wolle man sich aber an die Empfehlung von Spahn halten, so Lucha.

"Weitere Veranstaltungen dieser Art werden Stand heute so nicht stattfinden können. Wir werden uns vermutlich darauf einstellen, dass die nächsten Sportveranstaltungen ohne Publikum stattfinden werden." Manfred Lucha (Grüne), Gesundheitsminister Baden-Württemberg

SC Freiburg stoppt Ticketverkauf

Der SC Freiburg hat am Montag den Ticketverkauf für Heim- und Auswärtsspiele gestoppt - als erster Fußballverein in der Bundesliga. Sollte es zu sogenannten Geisterspielen kommen, erstattet der Sportclub jedem Fan den Preis seines jeweiligen Tickets. Das gelte für Auswärts- und Heimspiele. Bei Dauerkarten werde jeweils anteilig 1/17 des Preises erstattet. Bis auf Weiteres gebe es auch keine öffentlichen Trainingseinheiten mehr, teilte der Sportclub mit. Noch ist unklar, ob die Auswärtspartie des SC Freiburg gegen RB Leipzig am kommenden Samstag ohne Fans ausgetragen wird.

Mehrere Veranstaltungen in Baden-Württemberg abgesagt

Vielerorts wurden Großveranstaltungen und Messen bereits abgesagt. Albstadt (Zollernalbkreis) sagte beispielsweise vorsorglich Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit vielen Teilnehmern ab. Auch die Stuttgarter Oper und das Festspielhaus Baden-Baden beraten über Einschränkungen wegen des Coronavirus.

In Wangen im Allgäu wurde der internationale Ostereiermarkt abgesagt. Das teilte die Stadt mit. Die Entscheidung sei gefallen, nachdem in Wangen der Fall einer Corona-Infektion bestätigt worden war.

Der Walldorfer Softwarekonzern SAP sagte wegen des Coronavirus alle Veranstaltungen im März ab. Laut dem Dax-Konzern handelt es sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme.

Die für den 21. März geplante Lange Nacht der Museen in Stuttgart wurde auch abgesagt. Die Veranstalter hatten etwa 24.000 Menschen erwartet. Auch die Internationale Bachakademie Stuttgart hat kurzfristig die diesjährige Bachwoche zum Werk Johann Sebastian Bachs abgesagt.

Auch die Experimenta in Heilbronn ist bis auf weiteres geschlossen. Als Grund nennt das Science-Center auf seiner Internetseite das Coronavirus. Mehrere Mitarbeiter hätten die Faschingsferien im Risikogebiet Südtirol verbracht. Zum Schutz der Besucher und Mitarbeiter bleibe das Haus vorübergehend zu, so die Geschäftsführung.

Risikogebiete laut Robert-Koch-Institut: Italien

Iran

In China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan)

In Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)

In Frankreich: Region Grand Est (diese Region enthält Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne) Quelle: Robert-Koch-Institut (Stand 11.3.2020, 10:00 Uhr)

Die Tübinger Verbrauchermesse "Für die Familie" fand zwar statt, hatte aber kaum Publikum. Trotz Vorsichtsmaßnahmen wie Desinfektionsmitteln auf den Toiletten kamen weniger als die Hälfte der Besucher.

Nicht nur Großveranstaltungen wurden vielerorts abgesagt, sondern auch Schulen geschlossen. Das Deutsch-Französische Gymnasium in Freiburg bleibt beispielsweise für zwei Wochen geschlossen. Betroffen sind rund 800 Schüler. Hintergrund ist, dass viele Schüler aus dem Elsass, wo die Zahl der Infizierten schnell angestiegen war, an das Freiburger Gymnasium kommen. Wie das Landratsamt Emmendingen am Sonntag mitteilte, bleiben auch die Grundschule, eine Kindertagesstätte und ein Kindergarten in Rheinhausen sowie das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Waldkirch vorerst geschlossen. Auch in Lahr (Ortenaukreis) und Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) bleiben Schulen geschlossen.

In der Region Heilbronn-Franken bleiben sechs Schulen geschlossen. Drei davon im Main-Tauber-Kreis. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, teilte das Amt am Sonntag mit, nachdem am Wochenende 21 neue Corona-Fälle im Main-Tauber-Kreis bestätigt wurden. In Heilbronn bleibt das Technische Gymnasium der Wilhelm-Maybach-Schule für zwei Tage geschlossen. Hier konnte bei einem Schüler Corona nachgewiesen werden. Im Hohenlohekreis bleiben die Gemeinschaftsschule Neuenstein und die Gewerbliche Schule Öhringen wegen begründeter Verdachtsfälle geschlossen.

An den Schulen des Beruflichen Bildungszentrums Ettlingen (Kreis Karlsruhe) sollen alle Schüler und Lehrkräfte ebenfalls vorsorglich zu Hause bleiben.

20 Schulen öffnen am Dienstag wieder

Alle am Montag geschlossenen Schulen in den Kreisen Biberach und Ravensburg können am Dienstag wieder öffnen. Insgesamt 20 Schulen waren betroffen. Von den Schülern wurde bislang aber niemand positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte das Landratsamt Biberach am Montag mit. Zwar stehe für die Grundschule Warthausen (Kreis Biberach) noch ein Testergebnis aus, aber das Kreisgesundheitsamt gebe dennoch grünes Licht. Das teilte die Schule auf ihrer Internetseite mit. Der Grund für die Entscheidung: Alle bisherigen Tests seien negativ ausgefallen.

Insgesamt wurden in den Kreisen Biberach und Ravensburg 85 Personen getestet, darunter 41 Kinder und Jugendliche. Sie hatten bei einer Familienfreizeit in Südtirol Kontakt zu einem Infizierten aus Oberschwaben.

Eisenmann: Noch mehr Nachschreibe-Termin fürs Abitur?

Die Kultusbehörden sind auf die Konsequenzen von Schulschließungen vorbereitet. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) gab am Montag bekannt, dass eventuell mehr Nachschreibe-Termine, etwa für das Abitur, angeboten werden würden. Trotzdem ist Eisenmann nach wie vor gegen pauschale Schulschließungen.

"Wir müssen den Einzelfall betrachten. Alle Schulen oder alle Kitas zu schließen, wäre tatsächlich der Ausdruck von Panik und Unübersichtlichkeit. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich." Susanne Eisenmann (CDU), Kultusministerin

Diese Haltung wird grundsätzlich auch von Lehrerverbänden wie dem Philologenverband und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) unterstützt. Es gibt aber auch Kritik. So äußert der Philologenverband zum Beispiel sein Unverständnis darüber, dass das Thema von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich gehandhabt wird. Das müssten dann Schulleiter von Schulen ausbaden, die Schüler aus verschiedenen Kreisen hätten.

Die GEW kritisiert außerdem die hygienischen Bedingungen an den Schulen im Land. "Man wird in Zukunft wohl darauf achten müssen, dass die Toiletten an den Schulen in einem vernünftigen Zustand sind", so Doro Moritz, GEW-Landesvorsitzende, am Montag. Seit Jahren beklage man fehlende Investitionen in die Schulgebäude. An vielen Schulen gebe es kein warmes Wasser oder Seife. "Das sind Dinge, die nicht nur in einer Krisensituation zu einer guten Schule dazugehören", sagte sie.

Das Landessozialministerium hat am Montagabend 35 Neuinfektionen mit Covid-19 in Baden-Württemberg gemeldet. Die Zahl der Infizierten im Land ist somit auf insgesamt 234 gestiegen. Betroffen sind demnach die Landkreise Heilbronn (6 Fälle), Schwäbisch Hall (1 Fall), Esslingen (2 Fälle), Calw (2 Fälle), Emmendingen (1 Fall), Tübingen (1 Fall), Ludwigsburg (1 Fall), Breisgau-Hochschwarzwald (1 Fall), der Ortenaukreis (5 Fälle), der Rhein-Neckar-Kreis (3 Fälle), der Main-Tauber-Kreis (1 Fall), der Neckar-Odenwald-Kreis (1 Fall), der Hohenlohekreis (1 Fall) und der Ostalbkreis (1 Fall) sowie die Städte Freiburg (4 Fälle), Mannheim (2 Fälle), Stuttgart (1 Fall) und Ulm (1 Fall).

Baden-Württemberg bei den Fallzahlen auf Rang drei in Deutschland

Beim Robert-Koch-Institut (RKI) waren bis zum frühen Montagabend 1.112 Infektionen in ganz Deutschland erfasst. Die weitaus meisten Fälle bundesweit verzeichnet weiterhin Nordrhein-Westfalen vor Bayern und Baden-Württemberg. Unterdessen hat das Coronavirus drei deutsche Todesopfer gefordert. Zwei Menschen sind am Montag in Nordrhein-Westfalen gestorben, das teilten der Kreis Heinsberg und die Stadt Essen mit. Am Sonntag hatte es bereits ein deutsches Todesopfer in Ägypten gegeben, wie das dortige Gesundheitsministerium bekannt gab.

Wegen der massiven Ausbreitung des Coronavirus im Elsass sollen Arbeitnehmer und Kinder aus dem französischen Grenzgebiet vorerst nicht im Ortenaukreis zur Arbeit und zur Schule gehen. Diese Empfehlung hat das Landratsamt am Montag herausgegeben.

Aufgrund der Coronavirus hat der Koalitionsausschuss der Bundesregierung umfangreiche Unterstützung für die Wirtschaft angekündigt. Der Wirtschaft in Baden-Württemberg reicht das allerdings nicht. Als Branchen, die besonders unter den Auswirkungen des Virus leiden, bezeichnete der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK), Wolfgang Grenke, die Reiseverkehrsbranche und die Messebauer. "Bei denen bricht praktisch das gesamte Geschäft weg."

Cornelia Frey, Marktexpertin an der Börse Stuttgart, bezeichnete die Situation an den Börsen als "Crash". Der deutsche Aktienindex notierte zum Tagesstart rund zehn Prozent im Minus. "Einen solchen Rückgang hatten wir zuletzt 1989", so Frey.

Vielerorts besteht die Möglichkeit, sich auf das Virus testen zu lassen. In Nürtingen und Leinfelden-Echterdingen gibt es beispielsweise seit Montag ein Drive-in-Testzentrum. Nach telefonischer Absprache mit dem Hausarzt können sich Bürger aus dem Kreis Esslingen hier aus dem Auto heraus testen lassen.

Auch in Heidenheim führt das Gesundheitsamt des Landkreises Corona-Tests seit Samstag in der ehemaligen Waldkirche durch. Dort sollen sich Menschen, die in den letzten 14 Tagen aus Südtirol zurückgekommen sind, auf das Virus untersuchen lassen, teilte das Landratsamt mit. Auch die Kreisklinik in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) plant ein sogenanntes Abstrichzentrum.

Patienten mit leichten Erkrankungen der oberen Atemwege können sich nun nach telefonischer Rücksprache mit ihrem Arzt bis zu sieben Tage krankschreiben lassen - ohne eine Arztpraxis aufzusuchen. Darauf haben sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung am Montag in Berlin verständigt, wie beide Seiten mitteilten.

Aus Angst vor dem neuartigen Coronavirus legen viele Menschen in Deutschland derzeit Vorräte an - nach Ansicht eines Experten ist das allerdings nicht notwendig. Angesichts des Coronavirus "macht es überhaupt keinen Sinn, irgendwelche Lagerbestände anzuschaffen", sagte der Referatsleiter in der Abteilung für Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement im baden-württembergischen Innenministerium, Michael Willms, in Stuttgart. Zwar könnten Bilder von leeren Supermarktregalen Versorgungsengpässe suggerieren. "Die gibt es aber de facto nicht. Es muss keiner befürchten, in nächster Zeit in einen Mangel von Bedarfsgegenständen zu kommen", so Willms.