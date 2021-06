Die Landesregierung lockert die Besuchsregeln in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Corona-Ausbrüche seien stark zurückgegangen.

In Pflegeheimen in Baden-Württemberg fallen weitere Corona-Beschränkungen weg. Wie das Sozialministerium am Mittwoch mitteilte, gelten ab diesem Donnerstag keine Begrenzungen für Besucherzahlen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im Stadt- oder Landkreis konstant unter zehn liegt. Die Corona-Verordnung sei entsprechend angepasst worden.

Veranstaltungen wieder möglich

"Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtungen können somit genauso viel Besuche empfangen wie diejenigen Menschen, die nicht in Einrichtungen leben", betonte das Ministerium. Konzerte und Theatervorstellungen seien in den Einrichtungen ebenfalls wieder möglich, außerdem entfalle die Testpflicht für Besucherinnen und Besucher.

Auch in Krankenhäusern entfällt laut Ministerium für Besucherinnen und Besucher die Testpflicht, wenn die Inzidenz konstant unter zehn liegt. Bislang mussten sie einen negativen Covid-19-Schnelltest vorzeigen. Stattdessen setze man jetzt auf "anlassbezogene Testungen". Nur das Maskentragen bleibt Pflicht. Die Regelung gilt auch für Beschäftigte.

Minister: Heime handhaben Regeln teils strenger

"Die Corona-Ausbrüche sind gerade in den Alten- und Pflegeheimen stark zurückgegangen", sagte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Das liege vor allem an der hohen Impfquote und zeige wie wirksam die Impfstoffe gegen das Coronavirus seien. Aufgrund des derzeit niedrigen Infektionsgeschehens in Alten- und Pflegeheimen gehe die Landesregierung diesen "wohlüberlegten Lockerungsschritt", hieß es in einer Mitteilung.

Minister Lucha appellierte an die Einrichtungen, die Lockerungen umzusetzen. Ihn erreichten noch immer Zuschriften von Angehörigen, weil einzelne Heime die Besuchsregeln strenger handhabten, als es von der Verordnung vorgesehen sei, bedauerte er.