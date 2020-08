Wenn bald die Schule wieder los geht, sind im Klassenzimmer weder Abstand noch Maske Pflicht. Empfohlen wird regelmäßiges Lüften. Doch geht das überhaupt überall?

Nicht mehr lange und die Schüler in Baden-Württemberg kehren nach den Sommerferien in ihre Klassenzimmer zurück. Dort gelten zwar Hygieneregeln, aber: Eine Maske, die verhindern soll, dass Aerosole und damit Viren durch den gesamten Raum geschleudert werden, muss nicht getragen werden. Die Maskenpflicht gilt nur außerhalb der Klassenräume - an weiterführenden Schulen, beruflichen Schulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Stattdessen gibt es unter anderem folgende Handlungsanweisung seitens des Kultusministeriums:

"Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten, ist eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung bei vollständig geöffneten Fenstern, ggf. auch Türen über mehrere Minuten vorzunehmen. (…) Können aufgrund baulicher Maßnahmen Fenster in einem Raum dauerhaft nicht geöffnet werden, ist er für den Unterricht nicht geeignet, es sei denn, es ist eine effektive raumlufttechnische Anlage (Lüftungsanlage) vorhanden."

Das klingt zunächst einfach. Aber selbst wenn gelüftet werden kann, erzeugt dies nicht immer den gewünschten Effekt. Christian Kähler, Professor an der Universität der Bundeswehr in München und Experte für Aerodynamik, erklärt: "Hat man einen Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen, kann man gut lüften. Doch dieser Temperaturunterschied verschwindet nach einer Weile und dann versagt der physikalische Mechanismus." Dann funktioniert eine gute Durchlüftung nur, wenn es draußen windig ist, so Kähler weiter. Wind gebe es jedoch nicht immer in ausreichendem Maße.

Feinste Aerosol-Partikel filtern

Eine wetterunabhängige Durchlüftung sei laut Kähler nur mit professionellen Anlagen wie einem mobilen Raumluftreiniger mit integrierten, sogenannten HEPA-Filtern möglich. Gemeinsam mit seinen Kollegen vom Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik der Universität der Bundeswehr hat er solche Raumluftreiniger, mit dessen Filterkombination selbst sehr kleine Aerosol-Partikel zu 99,995 Prozent aus der Raumluft gefiltert werden können, untersucht.

In einem 80 Quadratmeter großen Raum könne die Aerosolkonzentration so in sechs Minuten halbiert werden. Weil die Aerosole herausgefiltert werden, würden die Geräte auch nicht zu Virenschleudern werden, so Kähler. Daher empfehle er Schulen, sich solche Geräte anzuschaffen. Diese kosten aber mehrere Tausend Euro. Und selbst mit Raumluftreinigern bleibt laut Kähler ein Restrisiko bestehen. Unterhalte man sich für eine längere Zeit über eine kurze Distanz oder huste sich versehentlich direkt an, helfe auch der beste Filter nicht. Dann führt kein Weg vorbei an Abstandhalten und Mund-Nasen-Bedeckungen.

Gebäudemanager: Filter gegebenenfalls virologisch bedenklich

Thomas Gillich vom Amt für Hochbau und Gebäudemanagement der Stadt Karlsruhe hält die mobilen Luftreiniger, wie sie Kähler empfiehlt, zwar für eine schnelle Alternative. Aber auf lange Sicht seien sie wenig effizient. Die Wartung und der ständige Austausch des HEPA-Filters seien kosten- und zeitintensiv, so Gillich. Außerdem sei es aus virologischer Sicht bedenklich, falls man den Filter zu spät wechsele. Stattdessen plädiert Gillich für Frischluftpläne und sogenannte CO2-Ampeln.

Die Ampeln messen den CO2-Gehalt in der Luft. Sie sind zwar keine technologische Neuheit, könnten aber in der Corona-Krise an Bedeutung gewinnen. "Mit diesem Gerät lässt sich ablesen, wie gut die Raumluft ist. Steht die Ampel auf Grün oder Gelb haben wir noch keinen großen Lüftungsbedarf. Bei Rot sollte dann gelüftet werden", sagt Gillich.

Maskenpflicht an Schulen: Geräte wie die CO2-Ampel sollen helfen, dass die Mund-Nasen-Bedeckungen weiterhin nicht im Klassenzimmer getragen werden müssen. dpa Bildfunk picture alliance/Rolf Vennenbernd/dpa

Bisher habe es die Ampeln an ihrer Schule nicht gegeben, erzählt Christiane Hayn-Weber, Mitglied der Schulleitung am Max-Planck-Gymnasium in Karlsruhe. Das soll sich ändern: "Ich halte die Geräte für einen guten Indikator. Ich bin auch gespannt, ob sie die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, alle Viertelstunde zu lüften, bestätigen oder nicht." Außerdem müsse man von Raum zu Raum, je nach Belüftungssituation des jeweiligen Bauabschnitts, individuell entscheiden, wie häufig gelüftet werden müsse. Eine einheitliche Regelung seitens der Landesregierung macht laut Hayn-Weber wenig Sinn.

Kultusministerium: Kein Verständnis für bauliche Mängel

Ob CO2-Ampel oder nicht: Manche Schulgebäude haben nicht einmal die baulichen Voraussetzungen, um vernünftig zu lüften. So sind beispielsweise manche Schulen so alt, dass sich die Fenster gar nicht richtig öffnen lassen. Für solche baulichen Mängel habe man kein Verständnis, so das baden-württembergische Kultusministerium auf SWR-Anfrage.

"Wenn wir im neuen Schuljahr wieder Unterricht in vollständigen Klassen anbieten wollen, dann müssen sich die Räume zwingend belüften lassen. Das regelmäßige Lüften aller Räume ist eine der zentralen Infektionsschutzmaßnahmen." Aus einer Mitteilung des baden-württembergischen Kultusministeriums

Es sei Aufgabe der Kommunen als Schulträger zu gewährleisten, dass sich die Fenster an den Schulen dafür auch öffnen lassen, so eine Sprecherin. "Wir unterstützen die Schulträger bei Neuinvestitionen in Schulgebäude und seit einigen Jahren auch bei der Sanierung. Wir erwarten deshalb auch ganz klar, dass die Schulträger ihrer Verantwortung nachkommen." Ob ergänzend Lüftungsanlagen eingesetzt werden, das entscheiden die Kommunen in eigener Verantwortung. Schließlich seien die Schulträger prinzipiell für das Gebäudemanagement zuständig, sagt die Sprecherin weiter.

Gudrun Heute-Bluhm, Vorstandsmitglied im Städtetag Baden-Württemberg, meint, all das benötige jetzt eine Prioritätenverschiebung und könnte nicht "von heute auf morgen" geschehen. Bisher hätte der Fokus auf der Digitalisierung gelegen - was in der Corona-Ära ebenfalls wichtig sei.

VBE: Verantwortung liegt beim Landtag

Michael Gomolzig, Stellvertretender Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) Baden-Württemberg, beschreibt die Situation wie folgt: "Die Kommunen und Städte sagen zurecht: 'Warum sollen wir das bezahlen?' Und das Kultusministerium sagt: 'Warum sollen wir das bezahlen? Wir sind für die Lehrpläne verantwortlich.'" Seiner Meinung nach liege die Verantwortung eindeutig beim Landtag. Dort säßen Politiker, die gewählt werden wollten - dementsprechend "sollen sie sich auch einsetzen", so Gomolzig.

"Wir brauchen Lüftungsmöglichkeiten. Die gibt es nicht überall: Es gibt Räume die haben wenige oder gar keine Fenster - da müssen Lüftungsanlagen geschaffen werden, damit die Schüler unbeschwert in den Unterricht gehen können." Michael Gomolzig, Stellvertretender Landesvorsitzender des VBE

Daher fordere der VBE von der Landesregierung, die nötigen Mittel für solche Anlagen zu bewilligen. Auch wenn es teuer wird: "Sollte uns die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler am Herzen liegen, müssen wir Geld in die Hand nehmen", betont Gomolzig.

Was ist jetzt genau der Plan?

Zusammenfassend lässt sich sagen: Einen Corona-Masterplan für ganz Baden-Württemberg in Sachen Schulstart gibt es wohl noch nicht. Klar ist nach wie vor, dass in Klassenzimmern keine Maskenpflicht und keine Abstandsregeln gelten. Regelmäßiges Lüften ist daher ein Muss. Ob alle Schulen dieser Pflicht nachkommen können, ist unklar. Das baden-württembergische Kultusministerium sieht hier die Kommunen als Schulträger in der Pflicht. Doch selbst über das Lüften als Corona-Schutzmaßnahme sind sich Experten nicht ganz einig. Manch einer findet es notwendig, mobile Luftreiniger einzusetzen. Andere betrachten CO2-Ampeln als die sinnvollste Ergänzung. Wer recht hat und welche Lösung am nachhaltigsten ist - das wird sich wohl erst im Laufe der Zeit zeigen müssen.