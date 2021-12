Corona: Kretschmann fordert weitere Kontaktbeschränkungen

per Mail teilen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann fordert weitere Kontaktbeschränkungen und eine schnelle Umsetzung der allgemeinen Impfpflicht. Auch einen neuen Lockdown will er nicht ausschließen.

Vor dem Bund-Länder-Treffen über die weitere Corona-Strategie hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) weitere Kontaktbeschränkungen gefordert. Er hoffe, dass dazu ein bundesweit gemeinsames Vorgehen vereinbart werden kann. Man müsse davon ausgehen, dass bereits in wenigen Wochen die Omikron-Mutante auch in Deutschland die dominierende sein wird. Impfen sei daher wichtig, reiche aber nicht aus, so Kretschmann auf einer Pressekonferenz.

"Wir müssen Kontakte reduzieren. Hoffentlich werden wir dazu heute bundesweite Maßnahmen bekommen."

Der Ministerpräsident forderte außerdem, dass die epidemische Notlage wieder ausgerufen wird. Im Kampf gegen Corona brauche man alle Instrumente zurück. BW-Innenminister Thomas Strobl (CDU) schloss sich dem an: "Es muss der falsche Beschluss, bei dem man die epidemische Notlage hat auslaufen lassen, korrigiert werden."

Kretschmann will Lockdown nicht ausschließen

Ministerpräsident Kretschmann sagte außerdem, er könne auch einen Lockdown nicht ausschließen. Da ein Fünftel der über 18-Jährigen noch keinen Impfschutz habe, komme man zudem an einer allgemeinen Impfpflicht nicht vorbei. Er erwarte einen zügigen Plan zur Umsetzung.

An die Bevölkerung appellierte Kretschmann, Testangebote wahrzunehmen. Das sei ganz wichtig - gerade auch vor den Weihnachtsfeiertagen. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) kündigte an, bei der Gesundheitsministerkonferenz am Mittwoch auch über eine angepasste Testverordnung sprechen zu wollen.