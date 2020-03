per Mail teilen

Um das Coronavirus einzudämmen, hatte die Landesregierung am Freitag weitere Einschränkungen für das öffentliche Leben veranlasst. Die Bevölkerung ist angehalten, zuhause zu bleiben. Doch kommen die Menschen im Land dieser Aufforderung nach?

Nachdem Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag verschärfte Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus vorgestellt hatte, zeigte sich Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Samstag zufrieden über die Einhaltung der Maßnahmen.

"Die strengen Maßnahmen machen nur Sinn, wenn sie auch befolgt werden. Mein erster Eindruck ist: Das ist überwiegend der Fall." Thomas Strobl (CDU), Innenminister Baden-Württemberg

Aufgrund der neuen Regelungen mussten am Samstag weitere Geschäfte schließen. Darunter auch Friseure und Massagestudios. Welche Geschäfte nun geschlossen haben und welche weiterhin geöffnet bleiben, finden Sie hier:

Treffen auf öffentlichen Plätzen von mehr als drei Personen sind mittlerweile verboten. Ausnahmen gelten für Paare und Familien. Nach Angaben des Innenministeriums waren am Samstag rund 500 Polizeibeamte im Einsatz, um die Einhaltung der Maßnahmen im Land zu kontrollieren. Verstöße gegen die Ausgangsregelung werden mit hohen Geldbußen bis zu 25.000 Euro oder mehrjährigen Freiheitsstrafen geahndet.

Strobl sagte am Samstag, dass von der Polizei weniger Personen im öffentlichen Raum angetroffen wurden als an den Vortagen. Einige Verstöße gegen die neue Ausgangsregelung konnte die Polizei dennoch feststellen.

Die Freiburger Innenstadt beispielsweise war wie leergefegt und auf dem Wochenmarkt hielten die Besucher Abstand zueinander. Laut einer Polizeisprecherin wurde das Verbot weitestgehend eingehalten. Einige wenige Ausreißer gab es aber doch:

Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben scheint der Ernst der Lage noch nicht bei allen angekommen zu sein. Wie ein Sprecher der Polizei Konstanz mitteilte, habe die Polizei bereits Verstöße gegen die neue Verordnung registriert: Beamte mussten teilweise Geschäftsinhaber aufklären, dass sie ihre Geschäfte schließen müssen. In Konstanz würden die Leute sogar die geschlossenen Tore des Wertstoffhofs ignorieren und ihren Müll einfach davorstellen. Polizei und Politiker aus der Region appellierten deshalb weiterhin an die Bürger: Man solle zuhause bleiben.

Die sonst so belebten Straßen Mannheims waren am Samstag ebenfalls menschenleer, die Auslagen der Geschäfte leergeräumt.

Doch auch hier hält sich nicht jeder an die Ausgangsbeschränkungen. Die Mannheimer Polizei habe seit Freitagnachmittag schon einige Partys auflösen müssen, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim. Die Teilnehmer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Gaststätten und kleinere Geschäfte mussten teilweise ebenfalls durch die Polizei geschlossen werden.

In der Landeshauptstadt Stuttgart hielt man sich weitestgehend an die neuen Regeln. Auf der Einkaufsstraße und dem sonst so belebten Schlossplatz waren nur noch vereinzelt Menschen zu sehen.

Letzte Chance vor der Ausgangssperre

Am Sonntag treffen sich die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und stimmen über eine mögliche Ausgangssperre ab. Kretschmann hatte in seiner Ansprache am Freitag betont, dass der Samstag entscheidend sein werde, ob die Sperre vonnöten sei.