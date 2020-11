Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg hat einen neuen Tageshöchstwert erreicht. Trotzdem geben die Zahlen Anlass zur Hoffnung - mit einem großen "Aber".

Landesweit 2.840 neue gemeldete Corona-Fälle meldete das Landesgesundheitsamt am Mittwochabend - so viele waren es seit Beginn der Pandemie noch nie an einem Tag. Auf den ersten Blick ist das eine alarmierende Zahl, und doch macht die aktuelle Entwicklung Hoffnung.

Denn das Wachstum der Neuinfektionen hat sich seit Ende Oktober stark verlangsamt. Das ist am sogenannten mittleren R-Wert ablesbar, der zuletzt deutlich kleiner geworden ist.

Warum der R-Wert Hoffnung macht

Um zu verstehen, was das bedeutet, hilft ein Beispiel. Zwischen dem 19. und 26. Oktober sind die durchschnittlichen täglichen Fallzahlen von 857 auf 1.426 angestiegen. Das bedeutet ein Wachstum von 66 Prozent und einen mittleren R-Wert zwischen 1,2 und 1,7. Das bedeutet: Schätzungsweise steckten in dieser Phase 1.000 Corona-Infizierte durchschnittlich 1.200 bis 1.700 weitere Menschen an.

Eine gute Woche später sieht das schon anders aus. Zwischen dem 28. Oktober und dem 4. November sind die durchschnittlichen täglichen Fallzahlen von 1.809 auf 1.927 angestiegen. Das entspricht nur noch einem Wachstum von sechs Prozent und damit einem mittleren R-Wert zwischen 1,0 und 1,1. Das bedeutet: In dieser Phase steckten 1.000 Corona-Infizierte nur noch 1.000 bis 1.100 weitere Menschen an.

Das Ziel ist nach wie vor, den R-Wert unter 1,0 zu drücken, denn nur dann kann der Wert der täglichen Neuinfektionen wieder sinken - der Trend stimmt also.

Labore sind überlastet - mögliche Nachmeldungen dämpfen Optimismus

Die hohen absoluten Zahlen sehen also alarmierend aus, doch sie wachsen nicht mehr so stark an, wie noch vor einigen Tagen. "Die Leute verhalten sich möglicherweise schon seit zwei Wochen vernünftiger und haben Kontakte reduziert", erklärt SWR-Datenexperte Johannes Schmid-Johannsen. Seit Montag gilt in Baden-Württemberg - wie in ganz Deutschland - ein Teil-Lockdown.

Trotzdem seien die Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Denn in den Testlaboren stauen sich aktuell noch unbearbeitete Proben. Das baden-württembergische Sozialministerium sprach am Mittwoch von einer Auslastung von 120 Prozent. "Was wir aktuell schon in den Statistiken sehen: Es gibt viele Nachmeldungen von Alt-Fällen haben, deren Proben erst spät ausgewertet werden und positiv sind", so Schmid-Johannsen. Das heißt, die Zahlen könnten mit Verzögerung noch einmal ansteigen.

Außerdem wurde die Teststrategie geändert: Menschen ohne Symptome sollen nicht mehr getestet werden. Auch das kann dazu führen, dass die Fallzahlen sinken.