Berufseinsteiger haben es dieses Jahr nicht leicht: Viele Betriebe kämpfen wegen Corona um ihre Existenz und können keine Ausbildungsstelle anbieten. Im Februar soll es deswegen eine neue Chance für Azubis geben.

Angesichts eines Rückgangs an Ausbildungsangeboten für junge Menschen während der Corona-Pandemie will Baden-Württemberg Bewerbern und Betrieben einen alternativen Einstiegstermin zum regulären Start ermöglichen. "Es wird einen zeitversetzten zweiten Ausbildungsstart im Februar 2021 geben, da sind wir mit den Partnern im Gespräch", sagte Wirtschafts- und Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Montag dem SWR. Das Angebot werde gerade erarbeitet, um möglichst vielen jungen Menschen noch die Chance auf eine Ausbildung zu geben.

Ausbildungen starten normalerweise im September. Zwar rücken dann auch in den folgenden Wochen und Monaten immer wieder noch viele Jugendliche nach, allerdings verkürzt sich deren Ausbildungszeit in der Regel um die verpassten Monate. Das soll nun im Rahmen des Modellversuchs laut Ministerium nicht der Fall sein - stattdessen sollen ähnlich wie im September ganz neue Ausbildungsklassen gebildet werden.

Chance für Hotels, Restaurants und Einzelhandel

Hoffmeister-Kraut sagte, Betriebe könnten sich so in der Ausbildung engagieren, auch wenn sie im Herbst etwa wegen Kurzarbeit noch nicht ausbilden könnten. "Wir müssen in der Pandemie alles tun, um in junge Menschen und damit in die Zukunft zu investieren." Der alternative Starttermin könne beispielsweise für Ausbildungsberufe in Hotels, Restaurants oder im Einzelhandel geeignet sein. All diese Branchen sind wie auch die Kultur von den aktuellen Corona-Auflagen erheblich betroffen, viele Unternehmen müssen zumindest im November ganz dicht machen.

Azubi-Magel bleibt bestehen

Nicht nur die Zahl der Ausbildungsstellen ist zurückgegangen: "Wir haben in der Tat einen Rückgang bei den Neuverträgen, aber auch bei den jungen Menschen, die sich für eine Ausbildung beworben haben", so Hoffmeister-Kraut. Der Rückgang sei aber weniger stark als im Juni dieses Jahres noch erwartet worden sei.

Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen sank mit Stand Ende September im Vorjahresvergleich um 6,2 Prozent auf 77.687, die Zahl der Bewerber um 6,3 Prozent auf 59.782. Drastisch schrumpfe auch die Zahl der Neuverträge: Im Bereich der Industrie- und Handelskammern (IHK) ging sie um 14,4 Prozent auf 38.056 zurück, im Handwerk um 6,7 Prozent auf 17.744. Die IHK-Bereiche Industrie, Handel und Dienstleistungsgewerbe sowie das Handwerk decken zusammen erfahrungsgemäß mehr als vier Fünftel aller Ausbildungsverträge in Baden-Württemberg ab.

Wirtschaft wegen Strukturwandel angespannt

Hoffmeister-Kraut begründete den Rückgang der Ausbildungsstellen nicht nur mit der Pandemie, sondern auch mit dem Strukturwandel etwa in der für Baden-Württemberg besonders wichtigen Autoindustrie. Die Verdrängung des Verbrennungsmotors etwa sorgt bei vielen mittelständischen Zulieferern für Zukunftssorgen. Jobs und Ausbildungsstellen wurden daher gestrichen. Im Zuge der Transformation habe Corona dann in vielen Unternehmen "wie ein Brandbeschleuniger" gewirkt, sagte Hoffmeister-Kraut. Trotz aller wirtschaftlichen Probleme gibt es allerdings weiterhin mehr Ausbildungsstellen als Bewerber.