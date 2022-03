Ab 3. April kein 3G und keine Maskenpflicht mehr in BW

Die Rechtsgrundlage für die meisten Corona-Maßnahmen ist ausgelaufen. Baden-Württemberg hält übergangsweise bis zum 2. April an einigen Regeln fest. Dann ist aber Schluss.

Nach dem Auslaufen der Übergangsfrist am 2. April werden in Baden-Württemberg wohl endgültig die meisten Corona-Regeln fallen. Das bestätigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag bei der Regierungspressekonferenz. "Das ist dann zu Ende", sagte Kretschmann mit Blick auf die Zeit nach dem 2. April. "Und dann gilt nur noch was im Infektionsschutzgesetz steht."

Konkret würde das sowohl den Wegfall der Maskenpflicht in Innenräumen als auch der 3G-Regelung bedeuten. Und das, obwohl sich die Corona-Infektionszahlen in Baden-Württemberg auf einem Rekordhoch bewegen. Allerdings sind den Ländern nach einem entsprechenden Beschluss im Bund weitgehend die Hände gebunden. Kretschmann und zahlreiche weitere Ministerpräsidenten hatten dieses Vorgehen scharf kritisiert.

Kretschmann: "Bund übernimmt Verantwortung für die Pandemie"

Auch am Dienstag erneuerte er seine Kritik. "Warum der Bund das macht, ist mir unerfindlich. Dafür sind aus meiner Sicht keine guten und rationalen Gründe erkennbar", sagte er, machte gleichzeitig aber ebenfalls deutlich: "So wie er es jetzt gemacht hat, ist ganz klar: Ab dem Zeitpunkt übernimmt der Bund die Verantwortung für die Pandemie. Diese Verantwortung liegt nicht mehr bei den Ländern."

Zwar wolle er in einer Pandemie, in der man sich weiterhin befinde, nichts ausschließen. Dennoch geht der Regierungschef nicht davon aus, dass die Hotspot-Regel dabei helfen könnte, die Corona-Regeln in Baden-Württemberg auch nach dem 2. April flächendeckend beizubehalten. Er habe nie vorgehabt, das ganze Land zu einem Hotspot zu erklären, versicherte Kretschmann.

Hohe rechtliche Hürden bei Hotspot-Regelung

Ohnehin seien die rechtlichen Grundlagen dafür wohl kaum gegeben. Die vom Bund geschaffenen Hürden seien extrem hoch.

"Dieses Gesetz ist handwerklich sehr schlecht gemacht und das wird dann auch große Probleme bereiten."

Der Grünen-Politiker befürchtet, dass Gerichte eine etwaige Hotspot-Regelung des Landes kippen könnten. "Ich sehe das sehr, sehr schwer, das überhaupt umzusetzen, so dass es auch Bestand hat und gilt. Aber notfalls werden wir das auch machen", sagte Kretschmann.

Infektionslage entscheidend

Was nach dem 2. April geschehe, hänge von der Infektionslage ab, vor allem in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen. Momentan sei man von einer Überlastung der Krankenhäuser noch weit entfernt.