Corona-Antikörper-Studie am Helmholtz-Zentrum Viele Anmeldungen für Reutlinger Antikörper-Tests

Nach dem Start der Corona-Antikörperstudie in Reutlingen am Mittwoch werden inzwischen rund 100 Menschen pro Tag getestet. Diese Tests sollen zeigen, wie verbreitet das Virus war und ist - besonders wie viele Menschen unbemerkt infiziert waren. Reutlingen ist bundesweit der erste Landkreis, in dem getestet wird, andere sollen folgen.