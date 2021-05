per Mail teilen

Die Sorge sich im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) mit dem Coronavirus anzustecken, ist bei vielen groß. Eine neue Studie klärt nun auf, wie hoch das Risiko wirklich ist.

Wer mit Bussen und Bahnen regelmäßig unterwegs ist, fürchtet sich vor der womöglich höheren Wahrscheinlichkeit, einer Coronavirus-Ansteckung ausgesetzt zu sein als zum Beispiel im Individualverkehr mit dem eigenen Auto. Eine neue Studie, die den ÖPNV genauer untersucht hat, versucht Fahrgästen nun diese Angst zu nehmen.

Denn wie das Ergebnis der neuen Studie zeigt, ist die Infektionsgefahr in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht höher als im Individualverkehr. Die Auftragsarbeit wurde von Baden-Württemberg und zehn weiteren Bundesländern mitfinanziert und vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) an die Charité Research Organisation in Auftrag gegeben. Das Institut ist ein Tochterunternehmen der Charité und führt vor allem klinische Studien durch.

Test-Gruppen wurden auf Antikörper getestet

Für die Untersuchung wurden 681 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgewählt. Im Zeitraum von Februar bis März dieses Jahres wurden sie in etwa gleich große Gruppen aufgeteilt. Der Zufall entschied, welche Gruppen den Individualverkehr nutzen, das heißt mit dem Fahrrad oder Auto fahren, und welche auf öffentliche Verkehrsmittel des Rhein-Main-Verkehrsbundes (RMV) zurückgreifen sollten. Nach einer fünfwöchigen Testphase wurden die Probanden beider Gruppen auf Antikörper getestet. Daraus ließ sich ableiten, ob sie sich mit Covid-19 infiziert hatten.

"Wir haben nun wissenschaftliche Klarheit für die Fahrgäste, dass die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Verhältnis zu anderen Verkehrsmitteln nicht mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko verbunden ist." Winfried Hermann, Verkehrsminister BW (Grüne)

Ansteckungsgefahr im Nahverkehr nicht größer

Es wird davon ausgegangen, dass die Einhaltung der Hygieneregeln, das häufige Reinigen und Lüften der Fahrzeuge sowie das Abstand halten und Maske tragen zum Infektionsschutz beitragen.

Zu beachten gilt es aber, dass die Busse und Bahnen zum Zeitpunkt der Untersuchung nur zu 45 Prozent ausgelastet waren. Unklar ist daher, wie die Studie ausgefallen wäre, wären die öffentlichen Verkehrsmittel voll ausgelastet gewesen.

Starke Verluste bei Verkehrsunternehmen

Die Verkehrsunternehmen haben in der Corona-Krise hohe finanzielle Einbußen. Sie halten das Angebot nahezu vollständig aufrecht. Gleichzeitig sind weniger Passagiere unterwegs, sodass die Auslastung deutlich zurückgegangen ist.

Zuvor gab es bereits eine Fernverkehrsstudie, die Mitarbeiter der Deutschen Bahn hinsichtlich einer Coronavirus-Ansteckung untersucht hat. Das Ergebnis fiel auch damals beruhigend aus: Die Ansteckung im ÖPNV ist nicht größer als an anderen Orten. Keiner der Bahn-Mitarbeitenden, die mit Fahrgästen zu tun hatten, wurde positiv auf das Coronavirus getestet.