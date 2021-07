Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat in seiner Ansprache zur Lage in Baden-Württemberg das Sich-Impfen-Lassen als "erste Bürgerpflicht" bezeichnet.

Nicht-Geimpfte müssten bei deutlich steigenden Corona-Inzidenzzahlen im Herbst mit Einschränkungen rechnen. Das sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in seiner Ansprache zur Lage in Baden-Württemberg. Dann würden zum Beispiel Besuche in Gaststätten oder im Kino nur noch mit negativem Corona-Test möglich sein. Und selbst das sei nicht sicher.

Kretschmann: "Umgeimpfte müssen mit Nachteilen rechnen"

Kretschmann verwies in seiner Ansprache darauf, dass von Getesteten schließlich ein höheres Ansteckungsrisiko ausgehe als von Geimpften. Menschen, die sich bewusst gegen eine Impfung entschieden - ohne medizinischen Grund -, könnten bei steigenden Inzidenzen nicht dieselben Freiheiten genießen wie Geimpfte. Außerdem müsse man damit rechnen, die Tests selbst zahlen zu müssen, wenn man auf das Impfangebot verzichte, so der Ministerpräsident.

"Nur eine hohe Impfquote führt aus diesem ganzen Schlamassel heraus."

Er appellierte auch an die Solidarität der Erwachsenen mit den Kindern und Jugendlichen. Vor allem sie hätten sich in der Pandemie sehr zurücknehmen müssen: "Sie konnten nicht zur Schule gehen, nicht in den Sportverein und sie konnten nur wenige Freunde treffen. Sie haben es getan, um ihre Eltern und Großeltern zu schützen. Jetzt sind wir Erwachsenen an der Reihe, solidarisch zu sein, indem wir uns impfen lassen." Impfen, so Kretschmann, sei der Weg zu Freiheit und deshalb erste Bürgerpflicht. Das gehe mittlerweile auch schon auf dem Supermarktparkplatz, die Hürden seien denkbar gering.

Die gesamte Ansprache von Ministerpräsident Kretschmann wird am 31. Juli ab 19:52 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt.