Vergangene Woche hat Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) den neuen Fahrplan zu den Lockerungen der Corona-Regelungen vorgestellt. Einige Änderungen gelten bereits ab Montag - eine Übersicht.

Baden-Württemberg ist im bundeweiten Vergleich von Covid-19 mit am stärksten betroffen - und geht deshalb laut Ministerium "besonnen und vorsichtig" beim Wiederhochfahren der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens vor. In der vergangenen Woche hatte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Änderungen zu den Lockerungen der Corona-Regeln vorgestellt. Was das für das öffentliche Leben ab Montag, 11. Mai, bedeutet, haben wir für Sie hier zusammengefasst.

Ab dem 11. Mai sind Geschwister bei der Fünf-Personen-Grenze bei Treffen in privaten Räumen ausgenommen. Künftig darf man auch mit den Personen eines weiteren Haushalts - also einer anderen Familie oder Wohngemeinschaft - rausgehen, ohne den Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten zu müssen. Die sonstigen Kontaktbeschränkungen sollen aber noch bis zum 5. Juni gelten. Die Maskenpflicht beim Einkaufen und im ÖPNV sowie der Mindestabstand von anderthalb Metern zu anderen Personen sind weiterhin einzuhalten.

In einem Auto dürfen Personen aus zwei verschiedenen Haushalten oder im Falle von Familien weitere Personen einer anderen Familie oder Wohngemeinschaft mitfahren. Alle Personen im Auto sollten eine Maske tragen.

Ab Montag dürfen Sonnenstudios wieder ihre Pforten öffnen. Auch körpernahe Dienstleistungen mit vergleichbaren Hygienebedingungen wie Friseure können wieder angeboten werden. Dazu zählen:

Massagestudios

Kosmetikstudios

Nagelstudios

Tattoo-Studios

Piercingstudios

Spielhallen dürfen laut Ministerium wieder öffnen. Gastronomische Angebote sind jedoch nicht erlaubt. Auch an Fahr- und Musikschulen darf wieder unterrichtet werden.

Freiluft-Sportanlagen für Sportaktivitäten ohne Körperkontakt dürfen wieder den Betrieb aufnehmen, etwa Tennis, Golf oder Bogenschießen. Mannschaften können lediglich individuell oder in Kleingruppen trainieren, direkter körperlicher Kontakt bleibt aber weiter verboten. Zudem gelten weiter Hygienevorschriften: So müssen sich Sportler zuhause umziehen, Umkleiden und Gemeinschaftsduschen sollen geschlossen bleiben. Auch der Sport an der frischen Luft mit Tieren ist wieder möglich, etwa Reitanlagen und Hundeschulen. Außerdem können Sportboothäfen wieder den Betrieb aufnehmen, auch Luftsport ist wieder erlaubt.

Schwimmbäder bleiben zunächst weiterhin geschlossen. Dies gilt sowohl für Frei- als auch für Hallenbäder. Auch für Schwimmtrainings oder Wassersportkurse dürfen sie vorerst nicht öffnen.

In einem ersten Schritt sind ab Montag Besuche von einer ausgewählten Person unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder möglich. Die Leitung einer Einrichtung kann Besucher zulassen, wenn geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen getroffen wurden. Eine eigene Verordnung des Sozialministeriums soll bis zum 18. Mai Änderungen der Besuchsregeln festlegen.