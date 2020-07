In Baden-Württemberg steht das erste Ferienwochenende an. An den Badeseen dürfte es voll werden. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) appelliert, die Corona-Abstandsregeln einzuhalten.

Wegen Überfüllung mussten in den vergangenen Wochen immer wieder Badestellen geschlossen werden. Zuletzt der Breitenauer See bei Heilbronn und Uferstellen am Bodensee. "Das ist nicht die Lösung“, sagte Lucha im SWR. "Aber das ist dann das Mittel der Wahl, wenn die Menschen unvernünftig handeln. Man muss sich jetzt an die Abstandsgebote halten."

Appell zur gegenseitigen Rücksichtnahme

Der Grünen-Politiker rief zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf. "Wenn eine Badestelle schon stark frequentiert ist, sollte man sich in Gottes Namen ein bisschen zurücknehmen." Lucha schlug vor, gerade jetzt in der Ferienzeit auch mal morgens schwimmen zu gehen. "Man muss sich ein wenig behelfen. Eine Krisensituation ist leider keine Normalsituation."

Die Einführung einer generellen Zugangskontrolle für Badeseen hält der baden-württembergische Sozialminister für nicht machbar. "Badeseen sind öffentlicher Raum. Der Zugang ist nicht reglementiert." Die Corona-Abstandsregeln müssten eingehalten werden. "Wenn es nicht funktioniert, sind die örtlichen Behörden vernünftigerweise dazu übergegangen, Badestellen komplett dicht zu machen."

Corona-Regeln in Freibädern "vorbildlich"

Gut funktioniere die Einhaltung der Corona-Vorgaben dagegen in Freibädern oder Naturbädern, deren Zugang klar geregelt sei. "Dort halten sich die Menschen vorbildlich an unsere Vorgaben." An frei zugänglichen Badeseen würden die Abstandsgebote dagegen oft nicht eingehalten. Ohne Kontrolle lasse die Eigenverantwortung in manchen Fällen zu wünschen übrig. "Das ist ein Paradoxon", so der Grünen-Politiker.