Die vergangenes Jahr eingeführten sogenannten Commercial Courts für Wirtschaftsstreitigkeiten in Baden-Württemberg haben gut zu tun. Mehr als 200 Verfahren sind nach Angaben des Justizministeriums eingegangen. "Viele dieser Verfahren konnten bereits erledigt werden", teilte ein Sprecher mit. "Die Commercial Courts in Mannheim und Stuttgart haben ihre Arbeit im November 2020 aufgenommen und etablieren sich zunehmend in der Anwaltschaft und bei den Unternehmen." Auf Wirtschaftsrecht spezialisierte Richterinnen und Richter sollen hier schnell und effizient und bei Bedarf auch auf Englisch Streitfälle lösen. So sollen weiter große Wirtschaftsstreitigkeiten an den Gerichten verhandelt werden und ein Abwandern in die sogenannte Schiedsgerichtbarkeit verhindert werden.