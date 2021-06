Endlich wieder feiern, nach 15 Monaten Corona-Shutdown: in Clubs in Ravensburg und Mannheim ist das wieder möglich - ohne Abstand und Maske, im Rahmen eines Modellprojekts.

Der Termin steht: am Wochenende dürfen die ersten drei Clubs im Rahmen des Öffnungs-Modellprojekts des Gesundheitsministeriums in Stuttgart wieder öffnen. Getanzt werden darf in den beiden Ravensburger Diskotheken „Kantine“ und „Douala“ sowie im „Hafen 49“ in Mannheim. Den Veranstaltern zufolge können insgesamt bis zu 1.200 Gäste mit dabei sein.

Wenn es gut läuft, könnten weitere Clubs in BW öffnen

Die Veranstaltungen werden wissenschaftlich begleitet. Das Gesundheitsministerium erhofft sich Erkenntnisse zum Risiko einer Übertragung des Coronavirus bei unterschiedlichen Events zu gewinnen. Die Erkenntnisse sollen demnach die Grundlage dafür sein, um der Clubszene im Land weitere Erleichterungen zu ermöglichen: "sofern die Ergebnisse vielversprechend und weitere Öffnungen verantwortbar sind".

Große Nachfrage nach Tickets

Eine Voraussetzung, die die Party-Besucher erfüllen müssen, ist ein negativer Corona-Test vor dem Besuch, genauso wie danach. Die Nachfrage nach Tickets für die Open-Air-Party am Sonntag im "Hafen 49" in Mannheim ist nach Angaben des Betreibers enorm: Alle 500 Online-Karten waren innerhalb von eineinhalb Stunden ausverkauft. In Ravensburg hatte der Vorverkauf bei Anfrage am Dienstag noch nicht begonnen.

Stuttgart testet Distanztracker

Die Stadt Stuttgart setzt auf einen anderen Versuch mit Distanztrackern: Abstandsmesser in der Größe einer Scheckkarte, die Club-Besucherinnen und Besucher warnen, sollten sie einander zu nahekommen.

Das Projekt ist nach Angaben der Stadt deutschlandweit einzigartig und wurde von der Stuttgarter Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der Universität des Saarlandes entwickelt.

Wann genau die Abstandsmesser in der Landeshauptstadt getestet werden sollen, steht noch nicht fest. Die Stadt will in den nächsten Wochen per Ausschreibung Clubs auswählen, die im Rahmen des Projekts öffnen dürfen. Nach SWR-Informationen sollen frühestens im Spätsommer Ergebnisse des ausgewerteten Stuttgarter Modellversuchs vorliegen.

Neue Corona-Verordnung macht Club-Öffnungen wieder möglich

In der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, die seit dieser Woche gilt, lässt sich der "Lebensbereich Diskotheken" zum ersten Mal wiederfinden. Dort heißt es: "Der Betrieb von Diskotheken, Clubs und ähnlichen Einrichtungen ist in Inzidenzstufe 1 (unter 10) nur mit einer Person je angefangene zehn Quadratmeter zulässig, wobei der Zutritt nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweises zulässig ist."

Clubbetreiber in BW sind wütend

Auf zehn Quadratmetern jeweils nur ein Gast? - Das halten Vertreter der Club- und Diskobetreiber in Baden-Württemberg für nicht umsetzbar. Nach Ansicht des "Club Kollektiv Stuttgart" bietet die neue Landesverordnung weiterhin keine Öffnungsperspektive. Die reale Situation für die Betriebe sei "ein faktisches Berufsverbot", sogar bei Inzidenzen von zehn bis null, sagt Tobias Rückle aus dem Vorstand. Der Interessenverband von 55 Clubs und Veranstaltern in Stuttgart ist sauer: "Uns reicht es", heißt es in einer Mitteilung, die dem SWR vorliegt.

Die neue Corona-Verordnung sei ein "Schlag ins Gesicht" für die Clubbetreiber. "Das Nachtleben werde weiterhin massiv beschränkt und de facto unterbunden", schreibt die "Interessengemeinschaft Clubkultur Baden-Württemberg" in einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Dem Zusammenschluss gehören mehr als 120 Vertreter aus der Club-, Disko-, Kultur-, und Veranstaltungs-Szene aus rund 20 Städten im Land an.

Für die meisten Clubs bedeute die Zehn-Quadratmeter-Regelung Veranstaltungen mit zehn bis 20 Leuten. Das sei "somit wirtschaftlich keineswegs tragbar", so die IG Clubkultur. Ähnlich sieht es auch der Mannheimer Nachtbürgermeister Robert Gaa. Die Vorgabe gehe "an der Realität vorbei".