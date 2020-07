Nach den Sommerferien treten die neuen Corona-Regeln an den Schulen Baden-Württembergs in Kraft. Diese beinhalten ein Gesangsverbot in geschlossenen Räumen, welches von den Chorverbänden im Land heftig kritisiert wird.

Dieses Verbot gefährde die "jahrzehntelang aufgebaute und erfolgreiche chorische Arbeit in den Schulen in Baden-Württemberg existenziell", so die Verbände. In einem Schreiben fordern sie Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) auf, das Konzept zu überarbeiten. Darüber hinaus gibt es zwei Online-Petitionen, die sich an das Ministerium wenden. Eine zur Rettung der Schulmusik mit derzeit mehr als 5.800 Unterschriften und eine zur Rettung der AGs mit mehr als 4.500 Unterschriften (Stand 16.7. / 18:45 Uhr). Neben den Chören sind auch Schulorchester sowie Kunst- und Theater-AGs betroffen.

Pauschales Verbot erschreckend und unverständlich

Die Verbände betrachten das gemeinsame Singen in Schulen als eine existenzielle Grundlage für die Chorarbeit in Kirchen und Vereinen. Auch der positive emotionale und soziale Effekt auf Kinder und Jugendliche sei aus dem Schulalltag nicht wegzudenken. Das pauschale Verbot des Kultusministerium sei demnach erschreckend und unverständlich.

Verbände bieten Kultusministerium Unterstützung an

Die Verbände haben nach eigenen Angaben bereits erfolgreiche Hygienekonzepte für Chorproben entwickelt und bieten dem Kultusministerium ihre Unterstützung an. Zum ersten Mal überhaupt würden alle Chorverbände an einem Strang ziehen, sagte Marcel Dreiling, Musikdirektor des Schwäbischen Chorverbands. Dieser ist nach eigenen Angaben Dachverband für rund 65.000 Sänger in 2.600 Chören.

Das Kultusministerium weist die Kritik zurück. "Singen ohne Abstand geht nicht, da laut einschlägiger Experteneinschätzung beim Singen ein erhöhtes Infektionsrisiko durch die vermehrte Bildung von Aerosolen besteht", teilte eine Sprecherin mit. "Dieses Thema sollte den Chorverbänden eigentlich bekannt sein." Das Ministerium werde aber über mögliche Lösungen für das Singen mit mehr Abstandsmöglichkeiten nachdenken, etwa was die Nutzung von größeren Räumen abseits der Klassenräume angehe.